CNN: Rubio poinformowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W TVN24 i TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM POLSKIEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Jak podał CNN, Rubio odpowiedział "tak" na pytanie, czy został poinformowany o doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską. To samo pytanie zadano prezydentowi Trumpowi, z którym Rubio i inni czołowi przedstawiciele administracji jedli we wtorek kolację w restauracji nieopodal Białego Domu. Prezydent jednak nie odpowiedział.

Republikański kongresmen i członek komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA Joe Wilson napisał, że rosyjskie drony pojawiły się nad Polską zaledwie kilka dni po tym, jak Donald Trump gościł w Białym Domu prezydenta Karola Nawrockiego. "Wzywam prezydenta Trumpa do nałożenia sankcji, które doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej" - dodał.

Russia is attacking NATO ally Poland with Iranian shahed drones less than a week after President Trump hosted President Nawrocki at the White House. This is an act of war, and we are grateful to NATO allies for their swift response to war criminal Putin’s continued unprovoked… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025 Rozwiń