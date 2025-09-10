Logo strona główna
Świat

CNN: Rubio poinformowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Marco Rubio
Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane
Źródło: TVN24
Amerykańska stacja telewizyjna CNN podała, że sekretarz stanu i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony.

W TVN24 i TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM POLSKIEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Jak podał CNN, Rubio odpowiedział "tak" na pytanie, czy został poinformowany o doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską. To samo pytanie zadano prezydentowi Trumpowi, z którym Rubio i inni czołowi przedstawiciele administracji jedli we wtorek kolację w restauracji nieopodal Białego Domu. Prezydent jednak nie odpowiedział.

Republikański kongresmen i członek komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA Joe Wilson napisał, że rosyjskie drony pojawiły się nad Polską zaledwie kilka dni po tym, jak Donald Trump gościł w Białym Domu prezydenta Karola Nawrockiego. "Wzywam prezydenta Trumpa do nałożenia sankcji, które doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej" - dodał.

Autorka/Autor: tas/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA - Al Drago

Marco Rubio USA Polska Atak Rosji na Ukrainę Wojna w Ukrainie
