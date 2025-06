Wenezuela. Caracas na zdjęciach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

65-letni Hugo Carvajal, znany również pod pseudonimem "El Pollo" ("Kurczak"), uznawany był niegdyś za jednego z najpotężniejszych ludzi w Wenezueli. Przyznał się do czterech przestępstw, w tym "spisku narkoterrorystycznego" - napisano w komunikacie.

Carvajal miał dysponować ważnymi informacjami na temat obecnego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, a fakt, że przyznał się do winy, sugeruje, że mógł zawrzeć umowę z prokuraturą - oceniła stacja BBC.

Doprawił sobie wąsy, nosił peruki

Relacje Carvajala z Maduro ochłodziły się w 2017 roku, gdy poparł antyrządowe protesty. Dwa lata później wezwał wojsko do uznania rywala Maduro, Juana Guaido, za prezydenta. Armia pozostała jednak lojalna wobec Maduro, a Carvajal zbiegł do Hiszpanii.

Poszukiwany przez władze USA, został schwytany w swojej kryjówce w Madrycie, gdzie rozpoznano go, mimo że doprawił sobie wąsy i nosił peruki. W 2023 roku przekazano go do Stanów Zjednoczonych w trybie ekstradycji.

