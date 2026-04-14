Kongresmen rezygnuje po oskarżeniach byłej pracownicy. "Koniec ambitnej kariery w Waszyngtonie" Maciej Wacławik |

Siedziba Kongresu USA w Waszyngtonie Źródło: Archiwum Reutera

Eric Swalwell ogłosił swoją decyzję po tym, jak komisja etyki Izby Reprezentantów ogłosiła wszczęcie dochodzenia w jego sprawie. Portal CNN pisze także o "rosnącej presji" z obu stron sceny politycznej - Partii Demokratycznej oraz Partii Republikańskiej.

"Wykluczenie kogokolwiek z Kongresu bez należytego procesu, w ciągu kilku dni od zgłoszenia zarzutu, jest złe" - napisał Swalwell w serwisie X w poniedziałek. "Ale dla moich wyborców złe jest również odwracanie mojej uwagi od obowiązków. Dlatego planuję zrezygnować z mandatu w Kongresie" - zadeklarował demokrata. Nie wyjawił, kiedy odejdzie ze stanowiska. "Specjalne wybory mające na celu obsadzenie miejsca kongresmena mogą odbyć się tego lata" - zasugerował portal CNN.

Rezygnacja po doniesieniach mediów

Stacja CNN oraz gazeta "San Francisco Chronicle" poinformowały w ubiegłym tygodniu, że była pracownica Swalwella zarzuciła mu napaść, opisując wieczór spędzony przy alkoholu, który zakończył się stosunkiem. Kobieta twierdzi, że "nie była w stanie" wyrazić na to zgody - pisze CNN. Redakcja dotarła również do trzech innych kobiet, które zgłosiły "niewłaściwe zachowanie" kongresmena. Swalwell miał im wysyłać m.in. nagie zdjęcia oraz wiadomości o charakterze pornograficznym.

Swalwell zaprzeczył zarzutom w poniedziałkowym wpisie. Zapowiedział walkę "z poważnymi, fałszywymi zarzutami". "Muszę jednak wziąć odpowiedzialność za błędy, które popełniłem" - dodał.

"Koniec ambitnej kariery"

Według dziennika "The New York Times" ostatnie oświadczenie 45-letniego polityka oznacza "koniec ambitnej kariery w Waszyngtonie". Swalwell zyskał popularność za sprawą występów w mediach oraz krytyki Donalda Trumpa. W marcu 2021 roku pozwał ówczesnego byłego prezydenta, jego syna Donalda Trumpa Jr., prawnika Rudy'ego Giulianiego i innych ludzi z otoczenia Trumpa, oskarżając ich o sprowokowanie ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku.

Jeszcze do niedawna Swalwell był faworytem demokratów do zastąpienia Gavina Newsoma na stanowisku gubernatora Kalifornii. Druga kadencja obecnego gubernatora dobiega końca w styczniu 2027 roku. Swalwell zawiesił kampanię przed wyborami na gubernatora dzień przed ogłoszeniem odejścia z Kongresu.

Redagował AM