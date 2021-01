"Amen... and awoman" na zakończenie modlitwy w Kongresie

W czasie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Izby Reprezentantów jej członek, demokratyczny kongresmen Emanuel Cleaver ze stanu Missouri, zakończył wygłaszaną przez siebie modlitwę inauguracyjną, zamieniając tradycyjną formułę "Amen" na "Amen and awoman". Spotkało się to z krytyką konserwatystów z Partii Republikańskiej.

Emanuel Cleaver, demokratyczny członek Izby Reprezentantów ze stanu Missouri, który jest pastorem Kościoła metodystycznego, odmawiał w niedzielę modlitwę z mównicy w Kongresie. - Niech Pan rozpromieni nad nami swe oblicze i da nam pokój. Pokój w naszych rodzinach, pokój na tej ziemi i - o to proszę Panie – pokój w tej Izbie Kongresu – powiedział.

Modlitwę zakończył zwrotem "Amen... and awoman". Po angielsku "amen" brzmi podobnie jak "a man", czyli "mężczyzna". "A woman" to "kobieta".

Republikanie krytykują kongresmana

Słowa pastora wywołały wzburzenie u niektórych odbiorców, zwłaszcza wśród konserwatywnych ustawodawców Partii Republikańskiej. Republikański członek Izby Reprezentantów Guy Reschenthaler z Pensylwanii zwrócił uwagę, że "po łacinie" (w rzeczywistości "amen" wywodzi się z języka aramejskiego; przeszło potem do hebrajskiego - red.) znaczy "niech się stanie", "niech tak będzie". "To nie jest słowo nacechowane płciowo. Niestety, dla postępowców fakty nie mają znaczenia. Niewiarygodne" – tweetował Reschenthaler.

Jak podkreśla telewizja Fox News, także były republikański szef Izby Reprezentantów Newt Gingrich potępił słowa Cleavera. Uznał to za nowy dowód na to, że demokraci przesuwają się na lewo i że "zaczęło się radykalne szaleństwo".

Sam Cleaver wyraził zaskoczenie negatywnymi reakcjami na swoje wystąpienie, mówiąc, że była to gra słowna, za pomocą której chciał podkreślić, że w nowym Kongresie zasiada rekordowa liczba kobiet. Już teraz wiadomo, że będzie ich co najmniej 118 w niższej oraz 26 w jego wyższej izbie amerykańskiego Kongresu. Większość z nich (106 w obydwu izbach) to przedstawicielki Partii Demokratycznej.