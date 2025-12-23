Katastrofa samolotu meksykańskiej marynarki wojennej u wybrzeży Teksasu Źródło: Reuters

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Samolot King Air ANX 1209 meksykańskiej marynarki wojennej rozbił się na morzu w pobliżu wyspy Galveston u wybrzeży Teksasu. Na pokładzie było łącznie osiem osób - czterech wojskowych i czterech cywilów.

Jak poinformowała amerykańska straż przybrzeżna, zginęło co najmniej pięć osób, w tym dwuletnie dziecko. Dwie przeżyły i zostały uratowane, a los jednej osoby pozostaje nieznany. Poszukiwania prowadzone są przez straż przybrzeżną USA.

Służby na miejscu katastrofy w pobliżu wyspy Galveston Źródło: Reuters

Przyczyny katastrofy

Meksykańska marynarka potwierdziła, że samolot wykonywał lot w ramach misji medycznej realizowanej we współpracy z jedną z fundacji, która pomaga dzieciom będącym ofiarami oparzeń. Dwulatek, który zginął, był pacjentem.

Samolot wystartował z lotniska Merida w meksykańskim stanie Jukatan i zmierzał w kierunku lotniska Scholes w Galveston w stanie Teksas. Kontakt z maszyną został utracony nad zatoką Galveston, niedaleko lotniska. Pierwszą informację o wypadku służby otrzymały o 15:17 czasu lokalnego w poniedziałek.

Przyczyna wypadku nie jest znana. Wiadomo jednak, że w okolicy Galveston widoczność była bardzo słaba ze względu na gęstą mgłę. W chwili katastrofy "widoczność była dosłownie zerowa" - powiedział lokalnej stacji KTRK świadek, Billy Howell.