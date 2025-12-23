Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Katastrofa samolotu marynarki wojennej. Wśród ofiar dwuletnie dziecko

Służby na miejscu katastrofy w pobliżu wyspy Galveston
Katastrofa samolotu meksykańskiej marynarki wojennej u wybrzeży Teksasu
Źródło: Reuters
Pięć osób, w tym dwuletnie dziecko, zginęło w katastrofie samolotu meksykańskiej marynarki wojennej u wybrzeży Teksasu. Maszyna wykonywała lot w ramach misji medycznej.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Samolot King Air ANX 1209 meksykańskiej marynarki wojennej rozbił się na morzu w pobliżu wyspy Galveston u wybrzeży Teksasu. Na pokładzie było łącznie osiem osób - czterech wojskowych i czterech cywilów.

Jak poinformowała amerykańska straż przybrzeżna, zginęło co najmniej pięć osób, w tym dwuletnie dziecko. Dwie przeżyły i zostały uratowane, a los jednej osoby pozostaje nieznany. Poszukiwania prowadzone są przez straż przybrzeżną USA.

Służby na miejscu katastrofy w pobliżu wyspy Galveston
Służby na miejscu katastrofy w pobliżu wyspy Galveston
Źródło: Reuters
Wojskowy samolot wylądował bez zezwolenia w obcym państwie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojskowy samolot wylądował bez zezwolenia w obcym państwie

Przyczyny katastrofy

Meksykańska marynarka potwierdziła, że samolot wykonywał lot w ramach misji medycznej realizowanej we współpracy z jedną z fundacji, która pomaga dzieciom będącym ofiarami oparzeń. Dwulatek, który zginął, był pacjentem.

Samolot wystartował z lotniska Merida w meksykańskim stanie Jukatan i zmierzał w kierunku lotniska Scholes w Galveston w stanie Teksas. Kontakt z maszyną został utracony nad zatoką Galveston, niedaleko lotniska. Pierwszą informację o wypadku służby otrzymały o 15:17 czasu lokalnego w poniedziałek.

Przyczyna wypadku nie jest znana. Wiadomo jednak, że w okolicy Galveston widoczność była bardzo słaba ze względu na gęstą mgłę. W chwili katastrofy "widoczność była dosłownie zerowa" - powiedział lokalnej stacji KTRK świadek, Billy Howell.

CNN: znów o krok od katastrofy koło Wenezueli. "Byli bardzo blisko"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

CNN: znów o krok od katastrofy koło Wenezueli. "Byli bardzo blisko"

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP, Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USAMeksyk
Czytaj także:
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
METEO
pap_20240725_156 (1)
Sąd rozstrzygnął spór Solorza z dziećmi
BIZNES
Kolej dużych prędkości do CPK
Planują szybkie pociągi przez południowe Mazowsze. Wybrali wariant przyszłej trasy
WARSZAWA
US Embassy Warsaw
Życzenia świąteczne od ambasady USA w Polsce
Polska
imageTitle
Lewandowskiego czeka rozmowa. "Przyszłość jest niepewna"
EUROSPORT
Iwo Kitzinger
Kajdanki i rozbierana sesja. Spowiedź byłego reprezentanta
Dariusz Szarmach
bol brzuch shutterstock_1680034087
Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer
Piotr Wójcik
Papież Leon XIV
Pierwsze święta Leona XIV w Watykanie. Jest kilka zmian
Świat
Polski myśliwiec
Rosyjski atak na Ukrainę, polskie myśliwce w powietrzu
Świat
38-latek został aresztowany
Uszkodził radiowóz i kilka samochodów, zaatakował policjanta
WARSZAWA
Filharmonia, Kraków
Krakowska filharmonia będzie miała nową siedzibę. W grze pozostało pięć projektów
Kraków
Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
"Każda praca musi być doceniana". Zbliża się zmiana w liczeniu stażu
BIZNES
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
Niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia w 15 województwach
METEO
koszyk zakupy sklep shutterstock_2431783879
"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Reprezentant Polski sprokurował poważną kontuzję rywala
EUROSPORT
Nad Kalifornię nadciągają potężne ulewy
W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi
METEO
Ewidencja schronów się przedłuży
"Gdzie się ukryć". Co znajdziemy w nowej aplikacji
Polska
Wypadek w Sutkowie
Samochód dachował w rowie, pięć osób w szpitalu. Mają od 16 do 20 lat
Kraków
shutterstock_2548113419
Te auta napędzają rynek. Sprzedaż rośnie kolejny miesiąc z rzędu
BIZNES
Zakłócał porządek i obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek zaatakowany w parku. Podejrzani mają 16 lat
Lublin
Erika Kirk
Kto powinien zastąpić Trumpa? Ona nie ma wątpliwości
Świat
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Groźny pożar, cztery budynki objęte ogniem. Jeden spłonął, reszta zalana
Trójmiasto
Donal Tusk i Marcin Kierwiński na granicy polsko-białoruskiej w miejscowości Ozierany Wielkie
Tusk na granicy z Białorusią: ktoś musi czuwać, by ktoś mógł świętować
Polska
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Czteromiesięczne niemowlę z obrażeniami ciała w szpitalu
Lubuskie
Szczątki drona spadły przed budynkiem w Kijowie
600 dronów, dziesiątki rakiet. "Cyniczny atak tuż przed Bożym Narodzeniem"
Świat
Vince Zampella
Vince Zampella nie żyje. Media: współtwórca "Call of Duty" zginął w wypadku
Świat
imageTitle
Sprawa prześladowania córki siatkarza. Szkoła wydała oświadczenie
EUROSPORT
imageTitle
Wielki pech gwiazdora Liverpoolu. Konieczna była operacja
EUROSPORT
Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Podróż do paczkomatu skończył w rowie
WARSZAWA
AdobeStock_1071630852
Najdroższe święta od 1989 roku? PiS alarmuje o drożyźnie, rząd przypomina rekordową inflację
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica