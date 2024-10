Biden: wybory będą uczciwe, ale nie wiem czy spokojne

Pytany o to, czy spodziewa się, że przypadające za miesiąc wybory będą wolne i uczciwe i czy przebiegną spokojnie, prezydent zaznaczył, że są to "dwie osobne kwestie".

Biden: żadna administracja nie pomogła Izraelowi bardziej, niż moja

Prezydent nie dał też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o zarzuty senatora demokratów Chrisa Murphy'ego pod adresem izraelskiego premiera Netanjahu dotyczące prób wpłynięcia na wyniki wyborów w USA na korzyść Trumpa. Według Murphy'ego, jest to jeden z powodów, dla którego Netanjahu odmawia doprowadzenia do zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Biden powiedział, że nie wie, czy tak faktycznie jest. - Żadna administracja nie pomogła Izraelowi bardziej niż moja. Myślę, że powinniście o tym pamiętać. Nie wiem, czy on próbuje wpłynąć na wybory, ale nie liczę na to - ocenił.

- Główną rzeczą, jaką możemy tu zrobić to zmobilizować resztę świata i naszych sojuszników, tak jak robi to Francja w Libanie, by to stłumić. Ale jeśli ma się partnerów tak irracjonalnych jak poplecznicy Iranu, ciężko przewidzieć, jak to się potoczy - powiedział Biden.