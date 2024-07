Biden: stwierdzenie o trafieniu Trumpa "w dziesiątkę" było błędem

- Mam jedno zadanie, a mianowicie pokonać Donalda Trumpa. Przestaliśmy rozmawiać o debacie. Czas trafić Trumpa w dziesiątkę (z ang. "put Trump in a bullseye") – powiedział do wyborców. Niektórzy republikanie skupili się na tej uwadze, obwiniając Bidena za stworzenie klimatu, który doprowadził do próby zamachu na Trumpa podczas sobotniego wiecu w Pensylwanii.

- Jak rozmawiać o realnym zagrożeniu dla demokracji, kiedy prezydent mówi takie rzeczy, jak mówi? Czy po prostu nic nie mówić, bo może to kogoś podburzyć? – powiedział Biden. – Ja nie stosowałem tej retoryki, ale to mój przeciwnik ją stosuje – dodał.

- To ma znaczenie, czy zaakceptujesz rezultat wyborów. Ma znaczenie, czy na przykład zajmiesz się granicą zamiast mówić o ludziach jako robactwie, te rzeczy mają znaczenie. To jest rodzaj języka, który jest podżegający - powiedział. Odnosząc się do zamachu na Trumpa, powiedział, że odbył z nim "serdeczną" rozmowę. Stwierdził również, że czuje się bezpieczny będąc chroniony przez Secret Service i ocenił, że wciąż otwartym pytaniem jest, czy można było zapobiec zamachowi. - To, co zobaczyliśmy, to funkcjonariusze Secret Service, którzy odpowiedzieli z narażeniem własnego życia - powiedział Biden.