Biden i von der Leyen chcą uderzać w kraje omijające sankcje przeciwko Rosji

"Pogłębiamy naszą wspólną pracę, by agresywnie egzekwować nasze sankcje i kontrole eksportu, i by odstraszać od omijania sankcji (...) poprzez rozszerzone uprawnienia, aby zamknąć dostęp Rosji do wszystkich dostaw, które są w stanie zasilać jej machinę wojenną" - oznajmili we wspólnym oświadczeniu prezydent USA Joe Biden i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.