Świat

Ostrzegają przed "rychłym naruszeniem zawieszenia broni" w Strefie Gazy

Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy. Grupa opublikowała nagranie z egzekucji na ulicach Gazy
Źródło: Reuters
Hamas planuje atak na palestyńskich cywilów zamieszkujących Strefę Gazy - poinformował Departament Stanu USA. Podkreślił, że stanowiłoby to poważne naruszenie zawieszenia broni. Waszyngton zapowiedział, że będzie bronił mieszkańców enklawy i postanowień rozejmu.

"Stany Zjednoczone poinformowały gwarantów porozumienia pokojowego w Strefie Gazy (oprócz USA są to Katar, Egipt i Turcja - red.) o wiarygodnych doniesieniach wskazujących na rychłe naruszenie zawieszenia broni przez Hamas poprzez działania wobec mieszkańców Strefy Gazy" - napisano w komunikacie amerykańskiego resortu dyplomacji.

Dodano, że jeżeli Hamas przystąpi do ataku, "zostaną podjęte działania w celu ochrony ludności Strefy Gazy i przetrwania rozejmu".

Departament Stanu podkreślił, że USA i pozostali gwaranci zdecydowanie podtrzymują swoje zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa cywilom w Strefie Gazy i utrzymania spokoju na tym terytorium.

Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Źródło: HAITHAM IMAD/PAP

Walki o kontrolę w Strefie Gazy

Od wejścia w życie zawieszenia broni (10 października) Hamas przejmuje kontrolę nad opuszczonymi przez wojska izraelskie obszarami Strefy Gazy. Grupa informowała o tym, że zabiła kilkudziesięciu członków "gangów" i "izraelskich kolaborantów".

Prezydent USA Donald Trump początkowo mówił, że Hamas otrzymał czasowe przyzwolenie na "walkę z przestępczością". Dodał, że nie jest zaniepokojony zabójstwami Hamasu w Strefie Gazy, bo grupa walczy z "bardzo złymi gangami".

Hamas rozstrzeliwuje ludzi na ulicach, armia USA reaguje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hamas rozstrzeliwuje ludzi na ulicach, armia USA reaguje

W środę amerykańska armia wezwała Hamas do zaprzestania przemocy wobec cywilów. W czwartek Trump przekazał, że "jeśli Hamas nadal będzie zabijać ludzi w Strefie Gazy, czego nie było w porozumieniu, nie będziemy mieć innego wyjścia, tylko wkroczyć i ich zabić".

Podczas wojny niektóre struktury klanowe czy grupy zbrojne próbowały przejąć kontrolę nad częściami Strefy Gazy. Według mediów część z nich była wspierana przez Izrael.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: HAITHAM IMAD/PAP

