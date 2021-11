Haugen: mało prawdopodobne, by Facebook się zmienił, jeśli Zuckerberg pozostanie szefem

Zaapelowała do szefa i współzałożyciela firmy Marka Zuckerberga, by odszedł ze stanowiska. - To jest szansa, by ktoś inny objął stery. Facebook byłby silniejszy z kimś, kto chciałby skupić się na bezpieczeństwie - powiedziała Haugen. - Myślę, że to mało prawdopodobne, by firma się zmieniła, jeśli on pozostanie szefem - dodała.