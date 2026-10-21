Świat Egzekucja na Florydzie. 40 lat po zbrodni Damian Nowicki |

Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Florida Department of Corrections

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Egzekucję przeprowadzono we wtorek 20 października w więzieniu stanowym Florida State Prison nieopodal miejscowości Starke. Jak podają amerykańskie media, William Reaves otrzymał trzy śmiertelne zastrzyki i chwilę po godzinie 18 został uznany za zmarłego.

Reaves został skazany w 1987 roku za zabójstwo zastępcy szeryfa Richarda Raczkoskiego, do którego doszło rok wcześniej. Według akt sądowych Raczkoski odpowiedział na wezwanie pod numer 911 wykonane z budki telefonicznej przed sklepem w Vero Beach. Śledczy ustalili później, że telefonował sam Reaves, który według własnych wyjaśnień chciał uzyskać pomoc w zamówieniu taksówki.

W trakcie interwencji Reavesowi wypadł pistolet ze spodenek, doszło do szarpaniny, podczas której Reaves przejął broń i śmiertelnie postrzelił funkcjonariusza. Mężczyzna został skazany na karę śmierci. Wyrok uchylono z przyczyn proceduralnych, ale po drugim procesie pięć lat później ponownie orzeczono karę śmierci. Kolejne apelacje okazały się bezskuteczne.

Ponad połowa wszystkich egzekucji w kraju

Obrońcy kwestionowali stosowany na Florydzie protokół wykonywania kary śmierci oraz argumentowali, że ławnicy nie zostali poinformowani o uznaniu Reavesa, weterana wojny w Wietnamie, za osobę całkowicie niezdolną do pracy z powodu zespołu stresu pourazowego.

W poniedziałek ponad 100 wojskowych weteranów bezskutecznie apelowało do Rona DeSantisa, gubernatora Florydy o wstrzymanie egzekucji. Tego samego dnia po południu Sąd Najwyższy USA odrzucił ostatni wniosek obrony o wstrzymanie egzekucji.

Od przywrócenia kary śmierci w latach 70. ubiegłego wieku stracono w Stanach Zjednoczonych ponad 1,6 tysiąca osób. Tylko w 2025 roku wykonano 47 wyroków śmierci, a Floryda znalazła się wówczas na pierwszym miejscu w kraju z liczbą 19 egzekucji.

W tym roku, wliczając przypadek Reavesa, na Florydzie wykonano 18 egzekucji - to ponad połowa z łącznej liczby 32 egzekucji przeprowadzonych w tym roku w Stanach Zjednoczonych.