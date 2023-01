Ma zostać stracony w czwartek, bez obecności pastora. Władze obawiają się zachowania duchownego

Scott Eizember z Oklahomy, który w 2003 roku zamordował sąsiadów swojej byłej teściowej, ma zostać stracony w czwartek 12 stycznia. Władze więzienne nie wyraziły zgody na to, by w trakcie egzekucji towarzyszył mu znajomy pastor. Wyjaśniono, że istnieją obawy o zachowanie duchownego, który jest zadeklarowanym przeciwnikiem kary śmierci.

Skazany za morderstwo z 2003 roku

Eizember został skazany na śmierć za zabójstwo 76-letniego A.J. Cantrella, dodatkowo otrzymał wyrok 150 lat pozbawienia wolności za zabicie jego żony, 70-letniej Patsy Cantrell. Oboje zginęli w październiku 2003 roku w swoim domu w miejscowości Depew. Ofiary były sąsiadami matki byłej żony Eizembera. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna włamał się do ich domu, by zaczekać tam, aż jego była partnerka wróci do domu swojej mamy. 76-latek został pobity na śmierć, 70-latka zmarła w wyniku rany postrzałowej.

Córka ofiar Eizembera w ubiegłorocznej rozmowie z dziennikiem "The Oklahoman" powiedziała, że chciałaby żyć dostatecznie długo, by doczekać się egzekucji mężczyzny. - Po pewnym czasie wszystko sprowadza się do zabójcy, aby uczynić sprawę ekscytującą, czy coś w tym rodzaju. Ale jest to coś, z czym my musimy żyć. Nie będę kłamać, były takie chwile, że rano nie chciałam się obudzić - wyznała kobieta.