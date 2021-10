Trump składa pozew, by zablokować dostęp do dokumentów w śledztwie w sprawie szturmu na Kapitol

Prawnik Trumpa oskarża komisję Kongresu o "nękanie" byłego prezydenta

Trump powołuje się przy tym na tzw. "przywilej egzekutywy", ustanowiony przez zwyczaj prawny, dający prezydentowi prawo odmowy przekazania dokumentów, by zachować poufność decyzji, podejmowanych przez głowę państwa. Zwykle interpretuje się go jednak jako dotyczący jedynie obecnie urzędującego prezydenta. Prezydent Biden natomiast nie wniósł obiekcji przeciwko przesłaniu dokumentów.

Śledztwo komisji Izby Reprezentantów ds. ataku na Kapitol

W reakcji komisja do spraw 6 stycznia zamierza zgłosić go do prokuratury, zarzucając mu niestosowanie się do nakazów prawa. Szef komisji, demokrata Bennie Thompson, nie wykluczył, że wezwany do złożenia zeznań będzie też sam były prezydent.