Świat Trump: wysokie ceny ropy i benzyny mogą się utrzymać do listopada Oprac. Adam Styczek |

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz Źródło: TVN24

- Ceny mogą być takie same, a może trochę wyższe, ale powinny być mniej więcej na tym samym poziomie - powiedział prezydent USA Donald Trump zapytany w programie "Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo" stacji Fox News, czy ceny ropy naftowej i gazu spadną jesienią.

Według danych GasBuddy, średnia cena benzyny na amerykańskich stacjach benzynowych przekraczała 4 dolary za galon przez większość kwietnia. Średnie ceny benzyny w USA w lutym oscylowały tuż poniżej 3 dolarów za galon, a w ciągu ostatniego roku nigdy nie przekroczyły 3,25 dolara za galon - zwrócił uwagę Reuters.

Komentarze Trumpa w niedzielę pojawiły się po tygodniach zapewnień, że gwałtowny wzrost cen jest zjawiskiem krótkotrwałym, chociaż jego najważniejsi doradcy zdają sobie sprawę z ekonomicznych skutków wojny - powiedzieli urzędnicy.

Trump zapowiada blokadę cieśniny Ormuz

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych natychmiast przystąpi do blokady cieśniny Ormuz i będzie zatrzymywać każdy statek znajdujący się na wodach międzynarodowych, który uiścił opłatę na rzecz Iranu za przepłynięcie przez ten strategiczny szlak - napisał w niedzielę na swoim portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Kilka godzin po tym wpisie, Centralne Dowództwo USA poinformowało, że blokada będzie ograniczona do statków płynących do i z portów irańskich. Statki wpływające i wypływające z portów nieirańskich nie będą zatrzymywane przez siły amerykańskie, poinformowało CENTCOM.

Blokada USA może zwiększyć niepewność co do ostatecznego rozwiązania konfliktu, który obecnie objęty jest kruchym, dwutygodniowym zawieszeniem broni. Nowa taktyka jest odpowiedzią na zamknięcie przez Iran kluczowych szlaków żeglugowych cieśniny, co spowodowało gwałtowny wzrost światowych cen ropy o około 50 procent - przypomina Reuters.

W niedzielę przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf, który przewodził irańskiej delegacji w rozmowach, opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że blokada doprowadzi do wzrostu cen benzyny w USA.

"Cieszcie się obecnymi cenami na stacjach benzynowych" - napisał na X, obok mapy pokazującej ceny gazu w Waszyngtonie. "W związku z tak zwaną 'blokadą' wkrótce będziecie tęsknić za ceną benzyny wynoszącą 4-5 dolarów" - ostrzegł.

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

"NYT": wojna z Iranem osłabiła Stany Zjednoczone

"New York Times" w komentarzu przypomina, że tuż po rozpoczęciu wojny z Iranem nazwał decyzję Trumpa "nieodpowiedzialną" i konstatuje, że wiele z przewidywanych przez radę redakcyjną negatywnych skutków się sprawdziło.

"W ciągu sześciu tygodni, które upłynęły od tamtej pory, lekkomyślność jego wojny stała się jeszcze bardziej oczywista. Pogardzał on starannym planowaniem militarnym i działał pod wpływem intuicji i pobożnych życzeń. Po tym, jak premier Izraela Benjamin Netanjahu przewidział panu Trumpowi, że ataki zainspirują powstanie ludowe w Iranie, dyrektor CIA odparł, że ta koncepcja jest 'farsą'. Trump mimo to podjął działania" - napisali autorzy.

"Był tak pewny siebie, że nie przygotował żadnego planu reakcji na oczywiste kontrposunięcie dostępne dla Iranu: spowodowanie wzrostu cen ropy poprzez zablokowanie cieśniny Ormuz. Nie opracował również realnej strategii zabezpieczenia wzbogaconego uranu, którego Iran mógłby użyć do odbudowy swojego programu nuklearnego" - pisze dziennik.

Redakcja wymienia cztery główne konsekwencje konfliktu dla interesów USA:

zamknięcie cieśniny Ormuz,

uszczuplenie arsenału amerykańskiego wojska,

osłabienie sojuszów,

upadek autorytetu moralnego USA z uwagi m.in. na otwarte groźby popełniania zbrodni wojennych.

Autorzy odnotowują, że ubiegłotygodniowe zawieszenie broni nie przywraca sytuacji przed wojną - Iran nadal ogranicza ruch przez strategiczną cieśninę i zapowiada pobieranie opłat tranzytowych jako element ostatecznego porozumienia pokojowego. W wojnie zginęło co najmniej 13 amerykańskich żołnierzy; ofiary odnotowano także w Iranie, Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

"NYT" przyznaje, że działania militarne osłabiły Iran - zdegradowano jego marynarkę wojenną, lotnictwo i systemy obrony powietrznej, a program nuklearny został cofnięty - jednak ocenia, że bilans strategiczny dla Waszyngtonu jest jednoznacznie negatywny.

"Najlepsza nadzieja może teraz brzmieć naiwnie, ale pozostaje prawdziwa. Trump powinien w końcu zdać sobie sprawę z nieudolności swojego impulsywnego, osamotnionego podejścia. Powinien zaangażować Kongres i zwrócić się o pomoc do sojuszników Ameryki, aby zminimalizować szkody wywołane przez jego wojnę" - podsumowuje redakcja.

