Świat

Trump: wysokie ceny ropy i benzyny mogą się utrzymać do listopada

Prezydent USA Donald Trump
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że ceny ropy naftowej i benzyny mogą utrzymać się na wysokim poziomie do czasu listopadowych wyborów środka kadencji (Midterm - red). Wcześniej, tego samego dnia, ogłosił w mediach społecznościowych, że Marynarka Wojenna USA zablokuje cieśninę Ormuz.

- Ceny mogą być takie same, a może trochę wyższe, ale powinny być mniej więcej na tym samym poziomie - powiedział prezydent USA Donald Trump zapytany w programie "Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo" stacji Fox News, czy ceny ropy naftowej i gazu spadną jesienią.

Według danych GasBuddy, średnia cena benzyny na amerykańskich stacjach benzynowych przekraczała 4 dolary za galon przez większość kwietnia. Średnie ceny benzyny w USA w lutym oscylowały tuż poniżej 3 dolarów za galon, a w ciągu ostatniego roku nigdy nie przekroczyły 3,25 dolara za galon - zwrócił uwagę Reuters.

Komentarze Trumpa w niedzielę pojawiły się po tygodniach zapewnień, że gwałtowny wzrost cen jest zjawiskiem krótkotrwałym, chociaż jego najważniejsi doradcy zdają sobie sprawę z ekonomicznych skutków wojny - powiedzieli urzędnicy.

Trump zapowiada blokadę cieśniny Ormuz

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych natychmiast przystąpi do blokady cieśniny Ormuz i będzie zatrzymywać każdy statek znajdujący się na wodach międzynarodowych, który uiścił opłatę na rzecz Iranu za przepłynięcie przez ten strategiczny szlak - napisał w niedzielę na swoim portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Całkowita blokada cieśniny. Dlaczego Trump to robi?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Całkowita blokada cieśniny. Dlaczego Trump to robi?

Kilka godzin po tym wpisie, Centralne Dowództwo USA poinformowało, że blokada będzie ograniczona do statków płynących do i z portów irańskich. Statki wpływające i wypływające z portów nieirańskich nie będą zatrzymywane przez siły amerykańskie, poinformowało CENTCOM.

Blokada USA może zwiększyć niepewność co do ostatecznego rozwiązania konfliktu, który obecnie objęty jest kruchym, dwutygodniowym zawieszeniem broni. Nowa taktyka jest odpowiedzią na zamknięcie przez Iran kluczowych szlaków żeglugowych cieśniny, co spowodowało gwałtowny wzrost światowych cen ropy o około 50 procent - przypomina Reuters.

W niedzielę przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf, który przewodził irańskiej delegacji w rozmowach, opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że blokada doprowadzi do wzrostu cen benzyny w USA.

"Cieszcie się obecnymi cenami na stacjach benzynowych" - napisał na X, obok mapy pokazującej ceny gazu w Waszyngtonie. "W związku z tak zwaną 'blokadą' wkrótce będziecie tęsknić za ceną benzyny wynoszącą 4-5 dolarów" - ostrzegł.

"NYT": wojna z Iranem osłabiła Stany Zjednoczone

"New York Times" w komentarzu przypomina, że tuż po rozpoczęciu wojny z Iranem nazwał decyzję Trumpa "nieodpowiedzialną" i konstatuje, że wiele z przewidywanych przez radę redakcyjną negatywnych skutków się sprawdziło.

"W ciągu sześciu tygodni, które upłynęły od tamtej pory, lekkomyślność jego wojny stała się jeszcze bardziej oczywista. Pogardzał on starannym planowaniem militarnym i działał pod wpływem intuicji i pobożnych życzeń. Po tym, jak premier Izraela Benjamin Netanjahu przewidział panu Trumpowi, że ataki zainspirują powstanie ludowe w Iranie, dyrektor CIA odparł, że ta koncepcja jest 'farsą'. Trump mimo to podjął działania" - napisali autorzy.

"Był tak pewny siebie, że nie przygotował żadnego planu reakcji na oczywiste kontrposunięcie dostępne dla Iranu: spowodowanie wzrostu cen ropy poprzez zablokowanie cieśniny Ormuz. Nie opracował również realnej strategii zabezpieczenia wzbogaconego uranu, którego Iran mógłby użyć do odbudowy swojego programu nuklearnego" - pisze dziennik.

Redakcja wymienia cztery główne konsekwencje konfliktu dla interesów USA:

  • zamknięcie cieśniny Ormuz,
  • uszczuplenie arsenału amerykańskiego wojska,
  • osłabienie sojuszów,
  • upadek autorytetu moralnego USA z uwagi m.in. na otwarte groźby popełniania zbrodni wojennych.
Co się dzieje w cieśninie Ormuz? USA: zaczęliśmy oczyszczanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co się dzieje w cieśninie Ormuz? USA: zaczęliśmy oczyszczanie

Autorzy odnotowują, że ubiegłotygodniowe zawieszenie broni nie przywraca sytuacji przed wojną - Iran nadal ogranicza ruch przez strategiczną cieśninę i zapowiada pobieranie opłat tranzytowych jako element ostatecznego porozumienia pokojowego. W wojnie zginęło co najmniej 13 amerykańskich żołnierzy; ofiary odnotowano także w Iranie, Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

"NYT" przyznaje, że działania militarne osłabiły Iran - zdegradowano jego marynarkę wojenną, lotnictwo i systemy obrony powietrznej, a program nuklearny został cofnięty - jednak ocenia, że bilans strategiczny dla Waszyngtonu jest jednoznacznie negatywny.

"Najlepsza nadzieja może teraz brzmieć naiwnie, ale pozostaje prawdziwa. Trump powinien w końcu zdać sobie sprawę z nieudolności swojego impulsywnego, osamotnionego podejścia. Powinien zaangażować Kongres i zwrócić się o pomoc do sojuszników Ameryki, aby zminimalizować szkody wywołane przez jego wojnę" - podsumowuje redakcja.

Źródło: Reuters, PAP

Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Niespodzianka z udziałem Polaka. Jest o krok od spełnienia marzeń
EUROSPORT
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Będzie "blokada całego ruchu morskiego". Komunikat wojska USA
Mroźny poranek, mroźna noc
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
Donald Trump
"Nie chcę papieża, który...". Trump ostro o Leonie XIV
Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski
Tusk: mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom "witam w Polsce"
Polska
Tisza wygrywa wybory na Węgrzech
Zmiana po 16 latach, Orban uznaje porażkę, Magyar o "wyzwoleniu"
PODSUMOWANIE
Wczesna wiosna, kotki, bazie
Dziś nawet 17 stopni, ale miejscami silniej powieje
METEO
Peter Magyar
Najważniejsze zadania Magyara? Jest ich pięć
Marcin Złotkowski
Peter Magyar
Zakończył erę Orbana. Dlaczego jemu się to udało?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? "Nie zdradzę nowego adresu"
Zwolennicy partii Tisza
Atmosfera "jak po zwycięstwie w mistrzostwach świata"
Peter Magyar i Donald Tusk
Tusk pogratulował Magyarowi. "Ruszkik haza!"
Zwolennicy partii Tisza
Tłumy na ulicach Budapesztu i jeden okrzyk
RELACJA
Włodzimierz Czarzasty i Peter Magyar
Lider TISZY zapowiada wizytę w Polsce. Szybka odpowiedź Warszawy
Peter Magyar
Pierwsze przemówienie Magyara. "To zwycięstwo Węgrów nad zdrajcami"
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Porażka Orbana "rozczaruje prezydenta Donalda Trumpa"
Karol Nawrocki u Viktora Orbana
"To było ważne, ale za mało"
Polska
Budapeszt, wiec Tiszy
Spektakularna porażka Fideszu w Budapeszcie
imageTitle
Inter wrócił z dalekiej podróży. Zieliński wiele nie pomógł
EUROSPORT
Zwolennicy Petera Magyara
"To nie byłby ukłon w stronę Polski". Jak TISZA ułoży sobie relacje z innymi
Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Sukces wielkiej nadziei polskiego kolarstwa
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban: wyniki są dla nas bardzo bolesne
Szabolcs Panyi
Ujawnił taśmy Szijjarto i Ławrowa. "Węgry były na drodze do tego, żeby stać się Białorusią"
Wiec partii TISZA, 11 kwietnia 20206 roku
Dlaczego TISZA potrzebuje dwóch trzecich mandatów?
imageTitle
Świątek nie zagra z Fręch w Stuttgarcie
EUROSPORT
Peter Magyar
Magyar: Orban pogratulował nam zwycięstwa
Marcin Złotkowski
Powodzie w Afganistanie
Zalane miasta, zniszczone domy. Nie żyje już prawie 160 osób
METEO
Na miejscu interweniowała ekipa ratownicza z bazy śmigłowców Air Transport-Europe (ATE) w Bańskiej Bystrzycy
Dramat nad słowackimi górami. Nie żyje polski pilot
Zwolennicy Petera Magyara
Węgrzy wybrali. Co mówią ostatnie sondaże
imageTitle
Wisła coraz bliżej ekstraklasy. Trwa walka o awans i utrzymanie w 1. lidze
EUROSPORT

