Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejne uderzenie na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby

Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby
Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby
Źródło: Truth Social/Donald Trump
Na mój rozkaz Siły Zbrojne USA przeprowadziły drugie uderzenie kinetyczne przeciwko narkoterrorystom - przekazał Donald Trump w mediach społecznościowych. Dodał, że "uderzenie miało miejsce, gdy potwierdzeni narkoterroryści z Wenezueli znajdowali się na wodach międzynarodowych". Prezydent opublikował też nagranie z akcji.

Prezydent Donald Trump poinformował w poniedziałek, że wojsko amerykańskie przeprowadziło atak na statek wenezuelskiego kartelu narkotykowego, który płynął do Stanów Zjednoczonych.

"Dziś rano na mój rozkaz Siły Zbrojne USA przeprowadziły drugie uderzenie kinetyczne przeciwko zidentyfikowanym, niezwykle brutalnym kartelom narkotykowym i narkoterrorystom w rejonie działania SOUTHCOM" - napisał Trump w poście na Truth Social.

SOUTHCOM odnosi się do Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych, którego teren operowania obejmuje Amerykę Łacińską na południe od Meksyku; wody przylegające do Ameryki Środkowej i Południowej; Morze Karaibskie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rośnie napięcie w regionie. Źródła w Białym Domu o kolejnym kroku

Rośnie napięcie w regionie. Źródła w Białym Domu o kolejnym kroku

"Być może dzieje się to w tej chwili". Zapowiedź Rubio

"Być może dzieje się to w tej chwili". Zapowiedź Rubio

Mieli transportować narkotyki do USA

"Uderzenie miało miejsce, gdy potwierdzeni narkoterroryści z Wenezueli znajdowali się na wodach międzynarodowych, przewożąc nielegalne narkotyki (...) w kierunku USA" - czytamy.

Trump przekazał też, że zginęło trzech członków karteli. "Nielegalna działalność tych karteli od dziesięcioleci ma katastrofalne skutki dla społeczności amerykańskich, zabijając miliony obywateli amerykańskich. Koniec z tym" - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Do wpisu dołączył nagranie wideo z akcji.

CZYTAJ TEŻ: "Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie

trump
Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby
Źródło: Truth Social/Donald Trump

Walka z kartelami

Na początku września Trump informował, że Siły Zbrojne USA przeprowadziły atak na łódź wenezuelskiego kartelu, transportującą narkotyki w kierunku USA. W wyniku operacji zginęło 11 członków gangu Tren de Aragua. Prezydent opublikował też nagranie.

OGLĄDAJ: Ile jest warta głowa dyktatora?
pc

Ile jest warta głowa dyktatora?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jak przypominało wtedy BBC, od powrotu do Białego Domu w styczniu administracja Trumpa uznała kilka organizacji zajmujących się handlem narkotykami i grup przestępczych w Meksyku oraz innych krajach Ameryki Łacińskiej za organizacje terrorystyczne. Wśród nich znalazły się Tren de Aragua oraz inna wenezuelska grupa - Kartel Słońc, który według władz USA ma być kierowany przez prezydenta Nicolasa Maduro oraz wysokich rangą urzędników państwowych, w tym przedstawicieli wojska i służb wywiadowczych.

W ostatnich miesiącach amerykańska armia wzmocniła swoje siły na południowych Karaibach, rozmieszczając tam dodatkowe okręty wojenne oraz tysiące żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy. Administracja Trumpa wielokrotnie dawała do zrozumienia, że jest gotowa użyć siły, aby powstrzymać napływ narkotyków do USA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/ads

Źródło: Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Truth Social/Donald Trump

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Zmarł dzień przed urodzinami. Tragedia we włoskiej kadrze
EUROSPORT
imageTitle
Polacy zadowoleni po awansie. "Rywale nie mieli czego szukać"
EUROSPORT
imageTitle
Była liderka rankingu znów w grze. Na ten moment czekała przeszło rok
EUROSPORT
Projekt biblioteki w ogrodzie na Pradze
Na Pradze powstaje biblioteka w ogrodzie
WARSZAWA
Upał w Sydney
Ten raport to "sygnał ostrzegawczy" dla Australii
METEO
Port lotniczy Adolfo Suarez Madryt-Barajas
Strajk na największym lotnisku w kraju. Kłopoty pasażerów
BIZNES
Noc, opady deszczu, burze
Burze, ulewy. Wiele regionów z alarmami
METEO
imageTitle
Raków grzęźnie w strefie spadkowej. Górnik już drugi w tabeli
Najnowsze
Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem
Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"
"Uwaga!" TVN
imageTitle
Starcie o pierwsze miejsce. Kiedy mecz Polska - Holandia?
EUROSPORT
Przywódca Chin Xi Jinping
"Trwa gra o Europę". O co walczą Chiny?
Polska
Skutki powodzi w Indiach
Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom
METEO
Ministerstwo Finansów
Państwowa kasa na minusie. Nowe dane w sprawie deficytu
BIZNES
Donald Tusk
Kierwiński: będą konsekwencje po kradzieży samochodu Tusków
Polska
shutterstock_28646851
Dron nad Belwederem i budynkami rządowymi. Premier: został zneutralizowany
Polska
15 1925 fpf gosc-0003
Kierwiński o stanie schronów. "Trwa ich sprawdzanie"
Polska
Donald Tusk
Tusk o "szukaniu wroga". Wskazał zagrożenie
Polska
Burza, noc
Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po Polsce
METEO
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Dwie partie przyprawy wycofane. "Nie należy spożywać"
BIZNES
imageTitle
Były reprezentant Polski trenerem klubu Bundesligi
EUROSPORT
imageTitle
Wielka chwila Aarona Hilla. Pierwszy maks w karierze
EUROSPORT
Gruzy wieżowca Al-Ghafari w mieście Gaza
Wieżowce w Gazie padają jeden po drugim
Świat
Ewakuacja w Toruniu
Zawalił się sufit w kinie. Ewakuacja w galerii handlowej
Kujawsko-Pomorskie
15 1800 tj gosc-0003
"Najważniejszy telefon". Co się działo w województwie lubelskim
Polska
Jarosław Kaczyński w Krakowie
Kaczyński o "sojusznikach" Polski. Sikorski reaguje
Polska
Plaża w Porto Santo, Portugalia
Hit wśród turystów z Polski. Skokowy wzrost
BIZNES
Radna opublikowała oświadczenie
Radna obraziła taksówkarza, ten miał ją spryskać gazem. Oboje zawiadomili policję
Trójmiasto
Deszczowa noc, Kraków
Noc z opadami, ale i przejaśnieniami
METEO
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Skontrolowali drifterów, zatrzymali im prawa jazdy
WARSZAWA
The Eurofighter Typhoon display team flies over the skies of Fairford in Gloucestershire
Brytyjskie myśliwce nad Polską. Będą "przeciwdziałać zagrożeniom"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica