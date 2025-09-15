Kolejne uderzenie na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby

Kolejne uderzenie w kartele narkotykowe na rozkaz Trumpa. Zginęły trzy osoby Źródło: Truth Social/Donald Trump

Prezydent Donald Trump poinformował w poniedziałek, że wojsko amerykańskie przeprowadziło atak na statek wenezuelskiego kartelu narkotykowego, który płynął do Stanów Zjednoczonych.

"Dziś rano na mój rozkaz Siły Zbrojne USA przeprowadziły drugie uderzenie kinetyczne przeciwko zidentyfikowanym, niezwykle brutalnym kartelom narkotykowym i narkoterrorystom w rejonie działania SOUTHCOM" - napisał Trump w poście na Truth Social.

SOUTHCOM odnosi się do Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych, którego teren operowania obejmuje Amerykę Łacińską na południe od Meksyku; wody przylegające do Ameryki Środkowej i Południowej; Morze Karaibskie.

Mieli transportować narkotyki do USA

"Uderzenie miało miejsce, gdy potwierdzeni narkoterroryści z Wenezueli znajdowali się na wodach międzynarodowych, przewożąc nielegalne narkotyki (...) w kierunku USA" - czytamy.

Trump przekazał też, że zginęło trzech członków karteli. "Nielegalna działalność tych karteli od dziesięcioleci ma katastrofalne skutki dla społeczności amerykańskich, zabijając miliony obywateli amerykańskich. Koniec z tym" - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Do wpisu dołączył nagranie wideo z akcji.

Walka z kartelami

Na początku września Trump informował, że Siły Zbrojne USA przeprowadziły atak na łódź wenezuelskiego kartelu, transportującą narkotyki w kierunku USA. W wyniku operacji zginęło 11 członków gangu Tren de Aragua. Prezydent opublikował też nagranie.

Jak przypominało wtedy BBC, od powrotu do Białego Domu w styczniu administracja Trumpa uznała kilka organizacji zajmujących się handlem narkotykami i grup przestępczych w Meksyku oraz innych krajach Ameryki Łacińskiej za organizacje terrorystyczne. Wśród nich znalazły się Tren de Aragua oraz inna wenezuelska grupa - Kartel Słońc, który według władz USA ma być kierowany przez prezydenta Nicolasa Maduro oraz wysokich rangą urzędników państwowych, w tym przedstawicieli wojska i służb wywiadowczych.

W ostatnich miesiącach amerykańska armia wzmocniła swoje siły na południowych Karaibach, rozmieszczając tam dodatkowe okręty wojenne oraz tysiące żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy. Administracja Trumpa wielokrotnie dawała do zrozumienia, że jest gotowa użyć siły, aby powstrzymać napływ narkotyków do USA.

