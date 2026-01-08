Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump naśladuje Macrona i francuski akcent. "Donald, wszystko, czego zapragniesz"

Donald Trump
Prezydent Francji Emmanuel Macron powitany w Białym Domu
Źródło: Reuters
Donald Trump twierdzi, że udało mu się zmusić Emmanuela Macrona do podwyższenia cen leków we Francji. Relacjonując rozmowę ze swoim odpowiednikiem, Trump imitował francuski akcent. - To będzie dla mnie zaszczyt, Donald, wszystko, czego zapragniesz - mówił amerykański prezydent.

Sytuacja miała miejsce we wtorek podczas spotkania republikanów w Kennedy Center w Waszyngtonie. Donald Trump wygłosił ponadgodzinne przemówienie, którego pełny zapis zamieszczono następnie na stronie internetowej Białego Domu. W pewnym momencie prezydent USA zaczął mówić o cenach leków w jego kraju, a przy okazji wspomniał o rozmowie, jaką miał odbyć z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Nie podał jednak, kiedy dokładnie miało do niej dojść. Twierdził, że udało mu się skłonić Macrona do zaakceptowania jego żądań dotyczących podwyższenia cen leków we Francji. Ten wątek przemówienia podchwyciły m.in. francuskie media, zwracając uwagę, że Trump imitował akcent Macrona.

Trump pytany o nadzór nad Wenezuelą. "Tylko czas pokaże"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump pytany o nadzór nad Wenezuelą. "Tylko czas pokaże"

Trump naśladuje Macrona

- Powiedziałem mu: Emmanuel, jeśli do poniedziałku nie zgodzisz się na wszystkie nasze żądania, nałożę 25-procentowe cło na wszystkie produkty pochodzące z Francji, w tym na wasze wina, szampany i wszystko inne. Odpowiedział: Nie, nie, nie, nie możesz tego zrobić - relacjonował Trump, próbując imitować francuski akcent. - Odparłem: "Tak, mogę to zrobić i zrobię to" - dodał.

Według Trumpa Macron szybko zgodził się na żądania. - Emmanuel powiedział mi: "Umowa stoi, Donald, z przyjemnością podniosę ceny moich leków na receptę o 200 procent. To będzie dla mnie zaszczyt, Donald, wszystko, czego zapragniesz. Tylko nie mów tego ludziom, Donald, błagam cię - dodał, znów imitując akcent swojego francuskiego odpowiednika.

Wbrew tym słowom, "Le Parisien" zauważa, że władze w Paryżu nie ogłosiły żadnej podwyżki cen leków.

Ceny leków w USA

Trump wielokrotnie domagał się podwyższenia cen leków w Europie, argumentując, że doprowadzi to do tego, że spadną one w USA - przypominają francuskie media. Obecnie ceny leków na receptę w USA są jednymi z najwyższych na świecie. Dodają też, że już w grudniu Trump twierdził, że udało mu się przekonać Macrona do ustępstwa w kwestii cen leków i wspominał rozmowę z prezydentem Francji na ten temat. "Le Figaro" przypomina, że 19 grudnia Trump powiedział, że poinformował Macrona, że będzie musiał "podwoić lub potroić ceny leków" we Francji i zagroził mu nałożeniem ceł. - W słuchawce zapadła martwa cisza - twierdził prezydent USA.

Źródło z Pałacu Elizejskiego przekazało wtedy "Le Figaro", że prezydent Republiki Francuskiej nie ustala cen leków. - Wystarczy udać się do apteki, tak jak robią to codziennie miliony Francuzów, aby przekonać się, że ceny leków w naszym kraju pozostały w ostatnich miesiącach ogólnie stabilne - przekazało wówczas źródło.

Telefon w trakcie wywiadu. Trump pozwolił, by dziennikarze się przysłuchiwali 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Telefon w trakcie wywiadu. Trump pozwolił, by dziennikarze się przysłuchiwali 

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: "Le Parisien", "Le Figaro", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LUDOVIC MARIN / POOL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAEmmanuel MacronDonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Reprezentacyjny pomocnik zmienił klub. Zaskakujący kierunek
EUROSPORT
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. O tyle mogą wzrosnąć świadczenia w 2026 roku
BIZNES
Danuta Bocian-Krasoń
Nie żyje Danuta Krasoń, żona polityka Polski 2050
imageTitle
Austriacy bez gwiazd, tylko trzech Niemców w Zakopanem
EUROSPORT
imageTitle
Polacy szlifują formę przed Euro. Wiadomo, kiedy poznamy ostateczną kadrę
EUROSPORT
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
W całości odbył karę. Skazany za zabójstwo "Pershinga" wyszedł na wolność
Katowice
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
WARSZAWA
Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Co jeśli zaatakują Grenlandię? Wojsko "musi natychmiast podjąć walkę"
Świat
76-latek mieszka w ziemiance nad Wisłą
Od 15 lat mieszka w ziemiance nad Wisłą
WARSZAWA
Tragiczny wypadek w miejscowości Baborów
Uderzyli w drzewo. Kierowca nie żyje, pasażer trafił do szpitala
Opole
Adam Glapiński
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych
BIZNES
TUSK NAWROCKI
Jest godzina spotkania prezydenta i premiera. Ustalenia TVN24 i "Faktów" TVN
Zniszczył szybę u byłej, bo chciał się zemścić
Wybił szybę w zemście na byłej partnerce. Ona trafiła do więzienia
Wrocław
27-latkowi grozi do 10 lat więzienia
Kierowca był nerwowy, a z pojazdu wydobywał się "charakterystyczny zapach"
Łódź
Służby bezpieczeństwa w Burkina Faso
Próbowano obalić prorosyjską juntę. Nocny komunikat o spisku
Świat
imageTitle
Sprzeczka z udziałem Sochana. W ruch poszły ręce
EUROSPORT
mroz lod zima shutterstock_252122419
Śnieżyce i mróz mogą stanowić zagrożenie. Przybyło alarmów
METEO
Czołgi VT4 w armii Tajlandii
Uzbrojenie "z internetu". Czołgi z Chin popsuły się od strzelania
Ewa Żebrowska, Maciej Michałek
Protesty w Iranie, styczeń 2026 rok
Rzucanie kamieniami i strzały na nagraniach. Kolejny dzień protestów
Świat
Pielęgniarka smartfon
ChatGPT z innowacyjną funkcją."Nie ma zastępować opieki medycznej"
BIZNES
Tim Walz, gubernator Minnesoty
Po akcji ICE gubernator zarządza przygotowania Gwardii Narodowej
Świat
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista znów w akcji. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą
WARSZAWA
Śremscy policjanci zatrzymali sześć osób
Brutalne porwanie 16-latka miało być "nauczką". Pięciu oskarżonych
Poznań
Nick Reiner
Miał bronić Nicka Reinera oskarżonego o zamordowanie rodziców. Zrezygnował
Świat
Włodzimierz Czarzasty podczas ponownego otwarcia Sali Kolumnowej
Sala Kolumnowa ponownie otwarta. "Ela, Szymon, przepraszam"
Mężczyzna driftował po kieleckim rynku
Driftował na rynku, jeździł po chodnikach. Sam się zgłosił, naliczyli mu 154 punkty
Kielce
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty. Potem zmieniał wersję wydarzeń
WARSZAWA
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
METEO
szpital operacja kregoslup shutterstock_2604450777
Gigantyczny guz usunięty przez śląskich chirurgów. Pacjentowi mówiono, że to otyłość
Zdrowie
wedliny sklep wedlina shutterstock_1359116381
Te popularne konserwanty mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy. Alarmujące wyniki nowych badań
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica