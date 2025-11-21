Ciało na statku pod łóżkiem, owinięte w koc. Media: podejrzany brat

Policja w Stanach Zjednoczonych Źródło: Reuters Archive

W aktach sądowych w hrabstwie Brevard na Florydzie jako podejrzany o zabójstwo figuruje 16-letni przyrodni brat 18-latki, której ciało 8 listopada na statku odnalazła gosposia, informuje stacja CBS News. FBI oficjalnie nie wskazało nikogo jako podejrzanego w tej sprawie, a śledztwo jest w toku, lecz do informacji o tym, kto objęty jest śledztwem, media dotarły dzięki analizie akt sądowych w innej sprawie, niebezpośrednio związanej z Kepner.

Anna Kepner, 18-letnia cheerlederka z Titusville na Florydzie, od 2 listopada spędzała z rodziną wakacje na Karaibach, podróżując statkiem Carnival Horizon z ojcem, macochą i trójką przyrodniego rodzeństwa. Z dwojgiem z nastolatków przez sześć dni wyprawy miała dzielić kabinę. Jedno ze źródeł w policji podało w rozmowie z ABC News, że między dwójką przyrodniego rodzeństwa mogło dojść do konfliktu, co prawdopodobnie skończyło się śmiercią młodej kobiety. Jak opisuje stacja, jej ciało było owinięte w koc i przykryte kamizelkami ratunkowymi.

Inna sprawa i morderstwo w tle

Jak relacjonuje CBS News, Kepner powiedziała członkom rodziny 6 listopada, że źle się czuje i wróciła do kabiny. Gdy o poranku nie pojawiła się na śniadaniu, rozpoczęto poszukiwania. To, że dane przyrodniego brata 18-latki figurują w dokumentach sądowych, ujawniono przy okazji sądowej batalii macochy Anny Kepner, Shauntel Hudston.

Hudston prosiła o przełożenie rozprawy z uwagi na "niezwykle delikatną i poważną sytuację". Pisała, że "zidentyfikowany w dokumentach jako 'T.H.', lat 16, 'jest podejrzanym' w sprawie śmierci, która miała miejsce niedawno na statku wycieczkowym", relacjonuje "NYT". Rozprawa miała dotyczyć sporu o opiekę nad dzieckiem między macochą Kepner a jej byłym mężem.

Śmierć 18-latki nastąpiła na wodach międzynarodowych po wypłynięciu statku z amerykańskiego portu, więc na miejsce zbrodni przybyli agenci federalni - podaje "New York Times". Gdy ich praca na pokładzie została zakończona, wycieczkowiec zgodnie z planem 8 listopada zakończył rejs w porcie w Miami.

