30 maja 32-letni Travis Decker pojawił się w mieście Wenatchee, w środkowej części stanu Waszyngton, w domu swojej byłej żony, Whitney, i po krótkiej rozmowie zabrał córki ze sobą - przekazała stacji ABC Arianna Cozart, adwokatka kobiety. Miał obiecać byłej żonie, że odwiezie dzieci wieczorem. To, co miało być trzygodzinną opieką, zakończyło się tragedią.

Gdy do umówionej godziny dwudziestej nie pojawili się w domu, matka dziewczynek zadzwoniła na policję. Miała ponaglać funkcjonariuszy w poszukiwaniach. Policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu dziewczynek, podając w opisie, że ich ojciec jest "bezdomny i mieszka w samochodzie lub motelach na terenie kempingów". Rozpoczęto poszukiwania.

2 czerwca funkcjonariuszom udało się zlokalizować samochód mężczyzny na terenie kempingu w hrabstwie Chelan. Na miejsce zostali ściągnięci funkcjonariusze, którzy odkryli niedaleko auta ciała trzech dziewczynek. Ich ojca nie było w pobliżu. Stacja CNN podaje, że postawiono mu zarzut zamordowania trzech córek. Według informacji uzyskanych przez ABC News na rękach miały opaski zaciskowe.

Informacje o sprawcy

Rozpoczęto obławę, ale do tej pory nie ujęto podejrzanego mężczyzny. Miesiąc po zdarzeniu wciąż jest poszukiwany. - Nie mamy dowodów, że wciąż żyje lub jest w okolicy - mówił w oświadczeniu szeryf z hrabstwa Kittitas.

Z uwagi na to, że mężczyzna ma za sobą "rozszerzone szkolenie wojskowe", służby traktują ujęcie go jako wyjątkowo trudne zadanie. 2 czerwca do obławy dołączyły władze federalne. Według policji mężczyzna często biwakował, polował i przebywał z dala od ludzi. Ma za sobą również pobyt na misji w Afganistanie w 2014 roku, gdzie miał być szkolony z możliwości przetrwania w ciężkich warunkach.

Według informacji podanych przez ABC News mężczyzna zmagał się z zespołem stresu pourazowego. Małżeństwo rozpadło się po 10 latach w 2023 roku, a kobieta dostała pełną opiekę nad córkami. Złożyła wówczas do sądu wniosek o ograniczenie opieki rodzicielskiej dla ojca dziewczynek z powodu "czynników psychicznych i niestabilności" byłego męża.

ABC News podaje, że w jego wyszukiwarce internetowej kilka tygodni przed zdarzeniem pojawiły się hasła takie jak "przeprowadzka do Kanady". W rozmowie z CNN służby przyznały, że działają w porozumieniu z kanadyjską policją.

Wątpliwości co do działań służb

CNN przytacza informacje o wątpliwościach co do prowadzenia śledztwa. Gdy matka powiadomiła policję o tym, że dziewczynki mogą znajdować się w niebezpieczeństwie, nie został wydany AMBER Alert (udostępnianie służbom zdjęć dzieci znajdujących się w niebezpieczeństwie), ponieważ lokalne władze uznały, że dzieciom nic nie grozi. Kemping, w okolicy którego odnaleziono ciała, oddalony jest godzinę drogi samochodem od domu, z którego ojciec zabrał dziewczynki. Następnego dnia, gdy nie pojawiły się na zaplanowanej imprezie sportowej, policja opublikowała na stronie ich zdjęcia, ale specjalny alarm nie został uruchomiony. Dwa dni po odnalezieniu ciał władze przyznały, że mężczyzna może przebywać "gdziekolwiek w kraju".

Miejsce, w którym skupiono się na poszukiwaniach podejrzanego, czyli Państwowy Las Okanogan–Wenatchee, to górzysty teren, z jeziorami, jaskiniami i kempingami, w którym osoba z doświadczeniem wojskowym jest w stanie przetrwać kilka tygodni.

Wyniki sekcji zwłok

9 czerwca podano informację, że zgodnie z wynikami sekcji zwłok przyczyną śmierci dzieci było uduszenie. 20 czerwca odbył się pogrzeb dziewczynek.

Wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów (72 tys. zł) dla osoby, która udzieli informacji na temat pobytu podejrzewanego o zabójstwo mężczyzny.

Szeryf hrabstwa Kittas przyznał, że "nie ustaną poszukiwania. Paityn, Evelyn i Olivia Decker zasługują na sprawiedliwość". Do tej pory służby sprawdziły już dziesiątki tropów, obserwacji i wskazówek, ale nie udało się odnaleźć 32-latka. Policja ma nadzieję, że mężczyzna zostanie rozpoznany, gdy wyruszy z lasu na poszukiwanie jedzenia i uda im się "złapać go i aresztować".