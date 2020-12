"Rosnące zaniepokojenie" USA działaniami Chin

USA zwiększą w przyszłym roku budżet wywiadowczy na odcinku Chin o blisko 20 procent - poinformował Dyrektor Wywiadu Narodowego USA John Ratcliffe. Na ten kierunek przesunięci zostaną również niektórzy pracownicy wywiadu, w tym zajmujący się do tej pory walką z terroryzmem.

"Największe zagrożenie dla demokracji i wolności"

We wrześniowym raporcie komisji wywiadu Izby Reprezentantów stwierdzono, że amerykańskie środowisko wywiadowcze nie przeciwstawia się w odpowiedni sposób wielowymiarowym wyzwaniom ze strony Chin. Wezwano w nim do takiego zarządzania funduszami, by mocniej koncentrować się na działaniach Pekinu.