Były doradca duchowy Donalda Trumpa oskarżony o molestowanie seksualne dziecka

Pierwsze posiedzenie gabinetu Trumpa. A na nim wspólna modlitwa Źródło: Reuters

Były pastor megakościoła i doradca duchowy Donalda Trumpa został postawiony w stan oskarżenia w związku z molestowaniem seksualnym 12-latki, czego miał się dopuścić na początku lat 80. Robert Preston Morris sam zgłosił się na policję, został zwolniony po wpłaceniu kaucji.

Jak podaje portal amerykańskiej stacji informacyjnej MSNBC, Robert Preston Morris, były pastor megakościoła w Teksasie i były doradca duchowy prezydenta Donalda Trumpa, w poniedziałek sam zgłosił się na policję w hrabstwie Osage w Oklahomie. W ubiegłym tygodniu 63-latek został oskarżony przez ławę przysięgłych o pięć przypadków molestowania seksualnego dziecka.

Miało do tego dojść w 1982 roku. Oskarżycielka mężczyzny Cindy Clemishire twierdzi, że wtedy Morris ją po raz pierwszy skrzywdził. Miała 12 lat. Jej gehenna miała trwać przez kolejne cztery lata.

63-latek zgłosił się na policję, ale nie został umieszczony w areszcie, ponieważ uiścił kaucję w wysokości 50 tys. dolarów. Wcześniej musiał oddać paszport. Jego adwokat Mack Martin przekazał stacji, że spodziewa się, iż złoży w imieniu swojego klienta oświadczenia o niewinności.

Morris o "czystości"

W 2024 roku Morris zrezygnował z funkcji pastora kościoła Gateway Church w Dallas w Teksasie po wysuniętych przez Cindy Clemishire publicznych oskarżeniach pod adresem duchownego. W oświadczeniu wydanym dla stacji telewizyjnej WFAA-TV w Dallas w zeszłym roku Morris przyznał, że "dopuścił się niewłaściwego zachowania seksualnego z młodą kobietą".

- To było całowanie i pieszczoty, a nie stosunek, ale to było złe. W marcu 1987 roku sytuacja ta wyszła na jaw, a ja się z niej wyspowiadałem i żałowałem. Poddałem się woli moich przełożonych z kościoła Shady Grove i ojca młodej kobiety. Poprosili mnie, abym zrezygnował ze służby i przyjął poradnictwo i służbę wolności, co też uczyniłem. Od tego czasu postępuję w czystości i odpowiedzialności w tej dziedzinie - stwierdził.

Po założeniu Gateway Church w 2000 roku pastor z Teksasu zaczął angażować się w politykę. W 2016 roku został mianowany członkiem pierwszej rady doradczej ds. duchowości w zespole kandydata na prezydenta Donalda Trumpa. W 2020 roku wtedy już prezydent USA był gościem podczas zorganizowanej w kościele Morrisa dyskusji, podczas której Trump nazwał byłego pastora "wspaniałą" osobą o "świetnej reputacji".

Według biura prokuratora generalnego Oklahomy Morrisowi grozi do 20 lat więzienia za każdy z pięciu zarzutów. Po raz pierwszy stawi się przed sędzią 9 maja.

ZOBACZ TEŻ: Duchowna poprosiła go o miłosierdzie. Trump: Msza nudna, biskup słaba. Powinna przeprosić