Bill Gates przeprosił pracowników Gates Foundation za swoje powiązania z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, przyznał się do błędów, które rzuciły cień na działalność tej filantropijnej organizacji i zapewnił, że nie uczestniczył w przestępstwach finansisty - poinformował w środę "Wall Street Journal".
Miliarder przyznał, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował Epstein. - Spędzanie czasu z Epsteinem było ogromnym błędem - oświadczył założyciel Microsoftu. Za błąd uznał też przyprowadzanie na spotkania z nim przedstawicieli Gates Foundation. - Przepraszam wszystkich innych, którzy są w to wciągnięci przez błąd, który popełniłem - stwierdził.
Gates przyznał na spotkaniu z przedstawicielami organizacji, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował Epstein. Zapewnił, że nie były to ofiary tego finansisty. - Nie zrobiłem niczego nielegalnego. Nie widziałem niczego nielegalnego - zapewniał miliarder.
- Miałem romanse: jeden z rosyjską brydżystką, którą spotkałem na wydarzeniach brydżowych, i jeden z rosyjską fizyczką jądrową, którą spotkałem w ramach działań biznesowych - dodał. - Żeby było jasne, nigdy nie spędziłem czasu z ofiarami, kobietami z jego otoczenia - oświadczył.
Gates "wziął odpowiedzialność za swoje czyny"
Rzecznik Fundacji Gatesa poinformował agencję Reutera, że Bill Gates zorganizował spotkanie z pracownikami i odpowiadał na pytania dotyczące szeregu kwestii, w tym akt Epsteina. - "Podczas spotkania Bill szczerze odpowiadał na szereg pytań i wziął odpowiedzialność za swoje działania" - przekazał rzecznik w oświadczeniu. Dodał, że oświadczenie Fundacji Gatesa potwierdza to, co miliarder powiedział podczas spotkania, i że to wszystko, co fundacja ma do powiedzenia na ten temat.
Na początku tego miesiąca Fundacja Gatesa poinformowała, że nie przekazała żadnych płatności finansowych Epsteinowi ani nie zatrudniła go w żadnym momencie.
Miliarder wycofał się z indyjskiego szczytu AI Impact Summit na kilka godzin przed planowanym wystąpieniem w zeszłym tygodniu.
Fundacja Gatesa, której przewodniczy Bill Gates, założona przez niego i jego ówczesną żonę w 2000 roku, jest jednym z największych na świecie fundatorów globalnych inicjatyw w dziedzinie zdrowia.
Spotkania Gatesa z Epsteinem
Epstein został w 2008 roku skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.
Gates przekazał, że zaczął spotykać się z Epsteinem w 2011 roku. Twierdzi, że nie sprawdził poprawnie jego przeszłości. Zaznaczył, że kontynuował spotkania z Epsteinem, nawet mimo obaw jego ówczesnej żony Melindy French Gates.
Przekazał, że spotykał się z Epsteinem do 2014 roku, latał z nim prywatnym samolotem, spędzał z nim czas w Niemczech, Francji, Nowym Jorku i Waszyngtonie. - Nigdy nie zostawałem na noc - zapewnił. Stwierdził też, że nie był na jego wyspie.
Gates powiedział, że Epstein "mówił o bliskich relacjach, jakie utrzymywał z wieloma miliarderami, zwłaszcza z Wall Street", i że mógłby pomóc w zbieraniu funduszy na cele takie jak globalna ochrona zdrowia.
Podkreślił, że obecność na spotkaniach z Epsteinem innych ważnych osób sprawiała wrażenie, że "to normalna sytuacja". Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż jego relacje z Epsteinem pomogły temu przestępcy seksualnemu w zbudowaniu reputacji.
