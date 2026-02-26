Logo strona główna
Świat

Bill Gates zabrał głos. "Nie zrobiłem, nie widziałem..."

Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Bill Gates komentuje ujawnione akta dotyczące Jeffreya Epsteina
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Bill Gates, podczas spotkania z pracownikami, przepraszał i mówił o swoich romansach. W tle jest jego znajomość ze zmarłym finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Bill Gates przeprosił pracowników Gates Foundation za swoje powiązania z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, przyznał się do błędów, które rzuciły cień na działalność tej filantropijnej organizacji i zapewnił, że nie uczestniczył w przestępstwach finansisty - poinformował w środę "Wall Street Journal".

Miliarder przyznał, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował Epstein. - Spędzanie czasu z Epsteinem było ogromnym błędem - oświadczył założyciel Microsoftu. Za błąd uznał też przyprowadzanie na spotkania z nim przedstawicieli Gates Foundation. - Przepraszam wszystkich innych, którzy są w to wciągnięci przez błąd, który popełniłem - stwierdził.

Bill Gates z nieznaną kobietą
Bill Gates z nieznaną kobietą
Źródło: Komisja ds. nadzoru Izby Reprezentantów

Gates przyznał na spotkaniu z przedstawicielami organizacji, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował Epstein. Zapewnił, że nie były to ofiary tego finansisty. - Nie zrobiłem niczego nielegalnego. Nie widziałem niczego nielegalnego - zapewniał miliarder.

- Miałem romanse: jeden z rosyjską brydżystką, którą spotkałem na wydarzeniach brydżowych, i jeden z rosyjską fizyczką jądrową, którą spotkałem w ramach działań biznesowych - dodał. - Żeby było jasne, nigdy nie spędziłem czasu z ofiarami, kobietami z jego otoczenia - oświadczył.

Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Źródło: House Oversight Democrats

Gates "wziął odpowiedzialność za swoje czyny"

Rzecznik Fundacji Gatesa poinformował agencję Reutera, że Bill Gates zorganizował spotkanie z pracownikami i odpowiadał na pytania dotyczące szeregu kwestii, w tym akt Epsteina. - "Podczas spotkania Bill szczerze odpowiadał na szereg pytań i wziął odpowiedzialność za swoje działania" - przekazał rzecznik w oświadczeniu. Dodał, że oświadczenie Fundacji Gatesa potwierdza to, co miliarder powiedział podczas spotkania, i że to wszystko, co fundacja ma do powiedzenia na ten temat.

Bill Gates o kontaktach z Epsteinem: żałuję każdej minuty
Bill Gates o kontaktach z Epsteinem: żałuję każdej minuty

Na początku tego miesiąca Fundacja Gatesa poinformowała, że ​​nie przekazała żadnych płatności finansowych Epsteinowi ani nie zatrudniła go w żadnym momencie.

Miliarder wycofał się z indyjskiego szczytu AI Impact Summit na kilka godzin przed planowanym wystąpieniem w zeszłym tygodniu.

Fundacja Gatesa, której przewodniczy Bill Gates, założona przez niego i jego ówczesną żonę w 2000 roku, jest jednym z największych na świecie fundatorów globalnych inicjatyw w dziedzinie zdrowia.

Bill Gates i były książę Andrzej
Bill Gates i były książę Andrzej
Źródło: House Oversight Democrats

Spotkania Gatesa z Epsteinem

Epstein został w 2008 roku skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Gates przekazał, że zaczął spotykać się z Epsteinem w 2011 roku. Twierdzi, że nie sprawdził poprawnie jego przeszłości. Zaznaczył, że kontynuował spotkania z Epsteinem, nawet mimo obaw jego ówczesnej żony Melindy French Gates.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Gates w aktach Epsteina. "Przywołuje to bolesne chwile w moim małżeństwie"

Przekazał, że spotykał się z Epsteinem do 2014 roku, latał z nim prywatnym samolotem, spędzał z nim czas w Niemczech, Francji, Nowym Jorku i Waszyngtonie. - Nigdy nie zostawałem na noc - zapewnił. Stwierdził też, że nie był na jego wyspie.

Gates powiedział, że Epstein "mówił o bliskich relacjach, jakie utrzymywał z wieloma miliarderami, zwłaszcza z Wall Street", i że mógłby pomóc w zbieraniu funduszy na cele takie jak globalna ochrona zdrowia.

Podkreślił, że obecność na spotkaniach z Epsteinem innych ważnych osób sprawiała wrażenie, że "to normalna sytuacja". Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż jego relacje z Epsteinem pomogły temu przestępcy seksualnemu w zbudowaniu reputacji.

"Na każdym, kto się domyślał, ciąży brzemię odpowiedzialności"

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: House Oversight Democrats

USA Jeffrey Epstein Bill Gates
