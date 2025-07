"Przyjęła mnie z powrotem". Obamowie komentują plotki na temat rozwodu

Barack i Michelle Obama odsłaniają portrety prezydenckie w Białym Domu. Materiał archiwalny Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Już od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się doniesienia o rzekomych problemach małżeńskich Baracka i Michelle Obamów.

Para postanowiła odnieść się do tych plotek w ostatnim odcinku prowadzonego przez Michelle Obamę podcastu.

Czy Obamowie rzeczywiście mieli w małżeństwie gorsze chwile?

Michelle Obama od kilku miesięcy nagrywa wraz z bratem podcast. W jego ostatnim odcinku do rodzeństwa dołączył "bardzo wyjątkowy gość". - To ktoś bliski mojemu sercu - zaznaczyła na wstępie Michelle. Chwilę później do studia wszedł Barack Obama. Para od razu się uściskała. - Czekajcie, to wy się lubicie? - rzucił Craig Robinson, żartobliwie nawiązując do niedawnych plotek na temat problemów małżeńskich siostry.

- (Michelle) przyjęła mnie z powrotem - zripostował słowa szwagra Barack Obama. Michelle zaśmiała się, słysząc komentarz męża, ale poprosiła go, żeby "nie zaczynał" i nie napędzał spirali plotek. - Przez chwilę wszystko wisiało na włosku - kontynuował były prezydent wyraźnie rozbawionym głosem.

- Wystarczy, że nie przebywam z mężem w jednym pokoju, a ludzie już "myślą, że jesteśmy rozwiedzeni" - skwitowała sprawę Michelle Obama. - Nie było w naszym małżeństwie jednego momentu, w którym myślałam o odejściu od mojego mężczyzny. A mieliśmy trudniejsze momenty. Mieliśmy też razem dużo radości, wiele przygód. Stałam się lepszą osobą dzięki mężczyźnie, za którego wyszłam - dodała wyraźnie poważniejszym tonem.

Barack i Michelle Obama w 2013 roku Źródło: PAP/EPA

Obamowie są razem już od przeszło 30 lat. Mają dwie córki - starszą Malię i młodszą Natashę. Jak przypomina CNN, para pobrała się w 1992 roku. Zarówno Barack, jak i Michelle byli wówczas czynnymi prawnikami. Barack rozpoczął polityczną karierę dopiero cztery lata później, gdy wystartował w wyborach do senatu stanowego Illinois. Prezydentem został w 2009 roku. Z urzędem pożegnał się po ośmiu latach.

