"Ransomware" to oprogramowanie, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych, a następnie żąda od ofiary okupu za przywrócenie stanu pierwotnego. Zarabiają one pieniądze, zmuszając swoje ofiary do płacenia okupu za odszyfrowanie lub odblokowanie tych danych za pomocą klucza cyfrowego.