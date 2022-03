Amerykanie przerzucą do Europy wojska pancerne w ramach operacji Atlantic Resolve

Do Europy jeszcze w marcu trafi sprzęt brygadowej pancernej grupy bojowej USA - zapowiedziały amerykańskie wojska lądowe w Europie i Afryce. Będzie to kolejna amerykańska zmiana w ramach operacji Atlantic Resolve. W kwietniu do europejskich baz zaczną docierać także żołnierze.

"Żołnierze i sprzęt 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 4. Dywizji Piechoty zaczynają przybywać do Europy z Fort Carson w stanie Kolorado, jako część operacji Atlantic Resolve" – poinformowała U.S. Army Europe and Africa (USAREUR-AF).

To planowa, dziewiąta rotacja pancernej brygadowej grupy bojowej (Armored Brigade Combat Team, ABCT) zapowiedziana w grudniu ubiegłego roku.

Sprzęt brygady będzie dostarczany do portów w Danii, Grecji i Niderlandach. Żołnierze zaczną docierać do Europy w kwietniu. W nadchodzącej zmianie Amerykanie rozmieszczą ok. 4000 żołnierzy, ok. 90 czołgów Abrams, 15 samobieżnych haubic Paladin, 150 bojowych wozów piechoty Bradley, 500 pojazdów gąsienicowych i 600 kołowych.

Jak podkreśliło regionalne dowództwo, transport odbywa się zgodnie z wytycznymi wydanymi w związku z pandemią przez Pentagon i władze krajów europejskich.

Amerykańskie Abramsy w porcie w Niemczech (20.02.2020) U.S. Army

Amerykańskie wojska pancerne w Europie

Stała rotacyjna obecność w Europie amerykańskich wojsk pancernych trwa od kwietnia 2014 r., kiedy Departament Obrony USA rozpoczął operację Atlantic Resolve mającą wzmocnić europejskich sojuszników w odpowiedzi na aneksję części terytorium Ukrainy przez Rosję. Oprócz brygady pancernej Atlantic Resolve obejmuje rotacje grupy lotniczej, jednostek zabezpieczenia i dowództwa dywizji.

Przebywające w Europie jednostki uczestniczą w bilateralnych i wielonarodowych przedsięwzięciach szkoleniowych w Polsce, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, na Litwie, Łotwie, w Niderlandach, Niemczech, Norwegii, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech, we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Kolejna rotacja zastąpi obecną 1. ABCT z 1. Dywizji Piechoty, która przybyła z Fortu Riley w stanie Kansas. W Polsce pododdziały brygady stacjonują w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu, współdziałając z polską 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej. Liczącą ok. 2 tys. osób grupę lotniczą tworzy 1. Brygada Lotnictwa Bojowego 1. Dywizji Kawalerii, dysponująca śmigłowcami transportowymi Chinook, bojowymi AH-64 Apache, UH-60 i HH-60. Rotujące amerykańskie brygady za każdym razem przybywają ze sprzętem. Jego przerzut przez porty w Europie to także ćwiczenie ze zdolności do przebazowania i rozwinięcia sił wielkości brygady do Europy.

Autor:ft/adso

Źródło: PAP