Najnowocześniejszy na świecie okręt nawodny USS Zumwalt przybył do Japonii

Do portu w japońskiej Yokosuce przybył w poniedziałek wielozadaniowy niszczyciel rakietowy USS Zumwalt, najnowocześniejszy okręt marynarki wojennej USA. Okręt, który niedługo może być wyposażony w broń hipersoniczną na pewno przykuje uwagę Chin - potencjalnego przeciwnika USA na Pacyfiku - komentuje CNN.

USS Zumwalt, który w zeszłym tygodniu wszedł do portu na wyspie Guam, w poniedziałek przybył do Japonii, gdzie został przydzielony do 15. eskadry niszczycieli stacjonującej w bazie w Yokosuka w okolicach Tokio - przekazał rzecznik prasowy VII Floty USA.