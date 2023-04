Prawnicy Baldwina: zarzuty dla aktora zostały wycofane

czytaj dalej

Czwartek jest 421. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Wznowienie przez Rosję szturmów na Wuhłedar w obwodzie donieckim to początek przygotowań agresora do wiosenno-letniej kampanii - ocenił Roman Kostenko, szef komisji ds. bezpieczeństwa parlamentu Ukrainy. Jego zdaniem ma to na celu rozproszyć ukraińskie siły. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.