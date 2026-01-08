Agent oddał trzy strzały. Nagranie z Minneapolis

Nagranie ze strzelaniny z udziałem agentów ICE w Minneapolis Źródło: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według miejskiej policji do incydentu doszło, kiedy 37-letnia kobieta blokowała ulicę swoim pojazdem. Kiedy podeszli do niej funkcjonariusze ICE, próbowała odjechać, najeżdżając na jednego z nich. Zdaniem administracji Donalda Trumpa, agent ICE oddał strzały w obronie własnej.

Według policji funkcjonariusze próbowali udzielić kobiecie pierwszej pomocy, lecz zmarła na miejscu zdarzenia.

Co widać na nagraniu?

Amerykańskie media pokazują nagranie, na którym świadkowie zarejestrowali zdarzenie.

Agencja Reutera przekazała, że w trakcie zdarzenia 37-letnia kobieta kierująca pojazdem, z opuszczoną szybą, wskazywała nadjeżdżającemu pickupowi, aby również jechał naprzód. Pojazd ten jednak zatrzymał się - wysiadło z niego dwóch funkcjonariuszy i skierowało się pieszo w kierunku jej samochodu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Trump: radykalna lewica odpowiedzialna za strzelaninę w Minneapolis

Po krótkiej chwili kierująca ruszyła do przodu, skręcając w prawo, co jak oceniła agencja Reutera, wydaje się było próbą odjechania od funkcjonariuszy. Agent stojący przed samochodem wyciągnął wówczas broń, cofnął się i strzelił, gdy lewy przedni zderzak jadącego samochodu zbliżał się w jego kierunku.

Agent ICE oddał trzy strzały, z czego co najmniej jeden po tym, jak przedni zderzak samochodu go minął. Z nagrania nie wynika jasno, czy samochód nawiązał kontakt z funkcjonariuszem, który przez cały czas trwania zdarzenia nie wykazywał oznak, że jest ranny - przekazała agencja Reutera.

Po strzałach samochód przyspieszył i uderzył w zaparkowany samochód oraz słup energetyczny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD