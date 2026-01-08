Logo strona główna
Świat

Agent oddał trzy strzały. Nagranie z Minneapolis

Nagranie ze strzelaniny w Minneapolis
Nagranie ze strzelaniny z udziałem agentów ICE w Minneapolis
Źródło: CNN
W Minneapolis w USA agent imigracyjny (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę. Nagranie, na którym zarejestrowano ten moment, pokazały amerykańskie media.

Według miejskiej policji do incydentu doszło, kiedy 37-letnia kobieta blokowała ulicę swoim pojazdem. Kiedy podeszli do niej funkcjonariusze ICE, próbowała odjechać, najeżdżając na jednego z nich. Zdaniem administracji Donalda Trumpa, agent ICE oddał strzały w obronie własnej.

Według policji funkcjonariusze próbowali udzielić kobiecie pierwszej pomocy, lecz zmarła na miejscu zdarzenia.

"Stary, popełniłeś morderstwo". Kobieta zginęła w czasie akcji ICE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Stary, popełniłeś morderstwo". Kobieta zginęła w czasie akcji ICE

Co widać na nagraniu?

Amerykańskie media pokazują nagranie, na którym świadkowie zarejestrowali zdarzenie.

Agencja Reutera przekazała, że w trakcie zdarzenia 37-letnia kobieta kierująca pojazdem, z opuszczoną szybą, wskazywała nadjeżdżającemu pickupowi, aby również jechał naprzód. Pojazd ten jednak zatrzymał się - wysiadło z niego dwóch funkcjonariuszy i skierowało się pieszo w kierunku jej samochodu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Trump: radykalna lewica odpowiedzialna za strzelaninę w Minneapolis

Po krótkiej chwili kierująca ruszyła do przodu, skręcając w prawo, co jak oceniła agencja Reutera, wydaje się było próbą odjechania od funkcjonariuszy. Agent stojący przed samochodem wyciągnął wówczas broń, cofnął się i strzelił, gdy lewy przedni zderzak jadącego samochodu zbliżał się w jego kierunku.

Agent ICE oddał trzy strzały, z czego co najmniej jeden po tym, jak przedni zderzak samochodu go minął. Z nagrania nie wynika jasno, czy samochód nawiązał kontakt z funkcjonariuszem, który przez cały czas trwania zdarzenia nie wykazywał oznak, że jest ranny - przekazała agencja Reutera.

Po strzałach samochód przyspieszył i uderzył w zaparkowany samochód oraz słup energetyczny.

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: CNN

USA
