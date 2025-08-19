Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

FBI na ulicach. "To może być niebezpieczne", również dla agentów

Agenci FBI i Secet Service podczas patrolowania ulic Waszyngtonu, 14 sierpnia 2025
Gmach Federalnego Biura Śledczego (FBI)
Źródło: Reuters Archive
Decyzją Donalda Trumpa na ulice Waszyngtonu zostali wysłani między innymi agenci Federalnego Biura Śledczego. Według prezydenta USA ma to "wyzwolić" amerykańską stolicę od bandytów, jednak według ekspertów może się okazać niebezpieczne - również dla samych agentów.
Kluczowe fakty:
  • Na ulice Waszyngtonu skierowano m.in. 120 agentów Federalnego Biura Śledczego (FBI).
  • Agenci FBI nie mają odpowiedniego przeszkolenia, umiejętności ani doświadczenia do patrolowania ulic - mówi były szef Agencji.
  • "New York" Trump ostrzega, że przez decyzję Trumpa może powrócić brutalność służb podobna do tej z lat 90.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił wysłanie Gwardii Narodowej na ulice Waszyngtonu. - Będzie więcej policji i będziecie bardzo szczęśliwi, bo będziecie bezpieczni. Idąc ulicą, będziecie widzieć policję albo agentów FBI. Będzie wielu agentów na ulicach - obiecywał Trump. Wyjaśniał, że obecnie sytuacja w Waszyngtonie staje się "kompletnym i totalnym bezprawiem", a stolica USA jest "oblężona przez bandytów i morderców" i musi zostać "wyzwolona".

Gwardia Narodowa w zeszłym tygodniu rzeczywiście zaczęła się pojawiać na ulicach Waszyngtonu, a oprócz niej na ulice skierowano m.in. 120 agentów Federalnego Biura Śledczego (FBI), przekazała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Amerykańskie media zwracają jednak uwagę na problemy tego rozwiązania. "Agenci FBI ponownie sią odrywani od swojej codziennej pracy, by reagować na priorytety Trumpa", pisze stacja CNN, zauważając, że to już ich "kolejna rola, do której nie zostali wyszkoleni".

Prezydent USA wysłał Gwardię Narodową do Waszyngtonu
Prezydent USA wysłał Gwardię Narodową do Waszyngtonu
Źródło: SHAWN THEW/PAP/EPA

FBI na ulicach Waszyngtonu

Jak podaje "New York Times", rutynowe zgłoszenia, dotychczas obsługiwane przez lokalną policję, teraz przyciągają całą gamę agencji federalnych - oprócz FBI także Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję ds. Zwalczania Narkotyków (DEA) i Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives).

Agenci federalni, również ci, którzy dotąd pracowali w biurach, nagle pojawili się na ulicach. Ruszają na patrole, by zapobiegać włamaniom, kradzieżom, kontrolować pojazdy, a także namioty bezdomnych, choć nie są przeszkoleni w zakresie rozpoznawania zagrożeń w terenie. Niepokój odczuwa już część mieszkańców stolicy, zaskoczonych liczbą nowych funkcjonariuszy na ulicach.

FBI: to może być niebezpieczne

W rozmowach ze stacją CNN agenci FBI podkreślają, że - choć często współpracują przy dochodzeniach z lokalną policją - to mają inne kompetencje. Andrew McCabe, były dyrektor FBI, przypomniał we wtorek, że "agenci FBI nie są funkcjonariuszami policji". Podkreślił, że "nie mają odpowiedniego przeszkolenia, umiejętności ani doświadczenia w tej pracy, co może być niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla osób, które będą nadzorować".

Jak ustaliła stacja CNN, FBI miało chwalić się w ostatnich latach, że wielu nowych agentów nie ma za sobą wcześniejszej kariery policyjnej, a zamiast tego wywodzi się z branży technologicznej, prawniczej i innych dyscyplin. Nie są też przeszkoleni odpowiednio w zakresie zatrzymywania pojazdów do kontroli.

Agenci FBI zwykle planują swoje operacje z wyprzedzeniem i w grupach przewyższającej liczebnie podejrzanych. Tymczasem do rutynowych interwencji w terenie, do których teraz zaczęli być kierowani, wysyłane są zwykle dwuosobowe patrole, a zdarza się też, że delegowani są pojedynczy funkcjonariusze.

FBI delegowane do zadań od Trumpa

Stacja CNN przypomina, że w 2025 roku agenci federalni byli już wcześniej oddelegowani do zajmowania się zadaniami związanymi z imigracją, co stało się przyczyną wielu sprzeczek, o których mówiono za kulisami w agencji. O sprawie pisała między innymi w maju stacja NBC News podając, że zmiana priorytetów odciąga agentów od działań antyterrorystycznych, kontrwywiadowczych i śledztw w sprawie oszustw.

W marcu oddelegowano z kolei agentów FBI do przeglądania akt Jeffrey'a Epsteina, przestępcy seksualnego, oskarżonego o handel ludźmi. CNN podaje, że "nakazano odłożenie im odłożenie na bok śledztw dotyczących zagrożeń ze strony Chin i Iranu" i skupiono się na przeglądaniu dokumentów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump o "oblężonym" Waszyngtonie. Chce przedłużyć swoją kontrolę nad policją

Trump o "oblężonym" Waszyngtonie. Chce przedłużyć swoją kontrolę nad policją

Gwardia Narodowa już działa na ulicach Waszyngtonu

Gwardia Narodowa już działa na ulicach Waszyngtonu

Decyzje te nie wszystkim w FBI się podobają. Kilka dni przed wysłaniem agentów na ulice Waszyngtonu zwolniono dwóch wysokiego szczebla pracowników Agencji, w tym byłego p.o. dyrektora Briana Driscolla, który sprzeciwił się planom administracji. "Biuro staje się nie do poznania. Wiele osób podejmuje teraz naprawdę trudne decyzje", powiedział CNN anonimowo jeden z agentów. Stacja podkreśla, że to niestabilny okres, a wielu pracowników rozważa odejście do innych agencji lub do sektora prywatnego, gdzie ich kompetencje w zakresie śledczym i bezpieczeństwa narodowego są poszukiwane.

Burmistrz Waszyngtonu, Demokratka Muriel Bowser, oceniła, że działania podjęte przez prezydenta Trumpa powinny stanowić ostrzeżenie dla innych miast. Jej zdaniem decyzja o użyciu w stolicy jednostek Gwardii Narodowej to "autorytarne posunięcie". "New York Times" podkreśla z kolei, że Trump, który często mówił o "uwolnieniu" policji, dał organom ścigania zielone światło na powrót do brutalnych taktyk, które w przeszłości, m. in. w latach 90., destabilizowały biedniejsze dzielnice i prowadziły do niesprawiedliwości.

OGLĄDAJ: "Trump boi się trzeciej wojny światowej"
Donald Trump

"Trump boi się trzeciej wojny światowej"

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: CNN, PAP, New York Times, tvn24, NBC News

Źródło zdjęcia głównego: Evelyn Hockstein/Reuters via CNN Newsource

Udostępnij:
TAGI:
WaszyngtonUSAFBIDonald Trump
Czytaj także:
TU-95
"Jeden z największych ataków" w tym miesiącu. Ponad 1,5 tysiąca ludzi bez prądu
Polska
Grzyby
Niewielka pomyłka, tragiczne konsekwencje. Zasady bezpiecznego grzybobrania
METEO
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
31-latka podejrzana o zabicie męża. Świadkami zabójstwa były dzieci
WARSZAWA
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier o nowym podatku. "Wiemy, do kogo idziemy po pieniądze"
BIZNES
W wypadku pod Olsztynem zginęli ojciec i syn
Rodzinna tragedia na drodze. Nie żyje ojciec i syn, matka z córką w ciężkim stanie
Olsztyn
Marius Borg Høiby
Przemoc, gwałty, nagrywanie stosunków. 32 zarzuty dla syna księżnej
Świat
kajak kajaki rzeka jezioro shutterstock_2072386091_1
W organizmie prawie trzy promile, w kajaku otwarta butelka wódki
Lubuskie
imageTitle
Przed nią tylko legenda
EUROSPORT
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia
Świat
imageTitle
Świątek uwielbia z nimi grać. Liczby robią wrażenie
EUROSPORT
Akt oskarżenia ws. jednego z największych w Polsce gangów hazardowych
Mieli kierować "największą grupą hazardową w Polsce". Jest akt oskarżenia
Katowice
imageTitle
Co dalej z kontraktem Lewandowskiego? "Ta opcja nie jest wykluczona"
EUROSPORT
pap_20250226_1MH
Biznes Muska pod lupą. "Firma prawie na pewno od lat nie płaciła podatków"
BIZNES
Kolizja na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Kamieńsk
Zasnął za kierownicą, ciężarówka przewróciła się na bok
Łódź
Fale na wyspie Hatteras
Nadciąga huragan. "Autostrada może być zamknięta przez kilka dni"
METEO
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Pijany uciekał lawetą, wymusił pierwszeństwo. Troje nastolatków nie żyje
Rzeszów
Karol Nawrocki
Bez Polski w Waszyngtonie. "W niedzielę po południu i pod wieczór mówiliśmy"
Polska
Michał był ciekawy świata, uwielbiał podróże
Po Michale został tylko rower. Ćwierć wieku temu zniknął bez śladu
Martyna Sokołowska
Matthew Perry
"Królowa ketaminy" przyzna się do winy w sprawie śmierci Matthew Perry'ego
Świat
lawka kobiety seriorki polska shutterstock_2619639467
14. emerytura. Wiadomo, kiedy będą pieniądze
BIZNES
imageTitle
Mistrzowski samolot. Na pokładzie nie tylko Świątek
EUROSPORT
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
"Okazało się, że ci, którzy mieli być za burtą, są jednak w jednej łodzi"
Świat
Katastrofa kolejowa w Otłoczynie
Pierwszy wagon przestał istnieć, wszyscy zginęli
Filip Czekała
mezczyzna laptop stres depresja shutterstock_290483267
Nowe prawo uderzy w mobberów. Jest projekt
BIZNES
Parasol, deszcz
Prognoza zagrożeń IMGW. Wróci ulewny deszcz
METEO
Wyschnięty staw Morskie Oko w Wawrze
Wczoraj pływały tu ryby, dziś pomosty stoją w piachu
Dariusz Gałązka
imageTitle
Prawie 1146 godzin na pełnych obrotach. Niesamowity rekord Polaka
EUROSPORT
W Białym Domu doszło do serii spotkań z udziałem Trumpa, Zełenskiego i europejskich przywódców
Spotkania w Waszyngtonie, Bąkiewicz z zarzutem, triumf Świątek
PODSUMOWANIE
Donald Trump
"On chce to zrobić dla mnie". Mikrofony zarejestrowały Trumpa
Świat
Trump i liderzy
Co warto wiedzieć po rozmowach w Białym Domu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica