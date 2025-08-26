Logo strona główna
Świat

11-latka urodziła dziecko. Rodzice zatrzymani przez policję

NOWORODEK-SZPITAL-DZIECKO-shutterstock_638374354
Kobieta urodziła dziecko w czasie podróży samolotem w USA
Źródło: Twitter/hawaiipachealth
Rodzice 11-latki z Muskogee, w stanie Oklahoma, zostali w zeszłym tygodniu zatrzymani przez policję po tym, jak ujawniono, że ich córka urodziła dziecko. Poród odbył się w domu, nie wezwano lekarza. Jak informuje stacja NBC News, podczas wstępnych zeznań matka i ojczym dziewczynki powiedzieli, że "nie wiedzieli" o jej ciąży.

16 sierpnia 11-letnia dziewczynka w Muskogee, w stanie Oklahoma, urodziła dziecko. Poród odbył się w domu, jak potem stwierdzono, w terminie. Rodzice nastolatki - 33-letnia matka Cherie Walker i 34-letni ojczym Dustin Walker - nie wezwali lekarza. Dopiero potem dziewczynka została przewieziona do szpitala wraz z noworodkiem.

Lekarze powiadomili służby. Rodzice nieletniej matki zeznali, że nie byli świadomi ciąży córki. Początkowo zostali zatrzymani pod zarzutem ciężkiego zaniedbania dziecka, potem usłyszeli kolejne.

Ojczym miał wykorzystać 11-latkę

Już po przeprowadzeniu testów DNA okazało się, że ojczym ma 99 procent zgodności z noworodkiem. Wówczas 34-latka oskarżono o wykorzystanie seksualne nieletniej poniżej 12. roku życia, a matkę dziewczynki o umożliwienie tego czynu - poinformowało Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Muskogee w rozmowie ze stacją NBC News.

- To jedna z najpoważniejszych, jeśli nie najpoważniejsza sprawa o molestowanie seksualne i zaniedbanie dziecka, jaką kiedykolwiek prowadziłam - stwierdziła Janet Hutson, zastępczyni prokuratora okręgowego hrabstwa Muskogee.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
12-latka urodziła, ojcem może być brat. Nikt nie zauważył ciąży

12-latka urodziła, ojcem może być brat. Nikt nie zauważył ciąży

Nastolatki w ciąży. Do szpitala często trafiają, już rodząc

Nastolatki w ciąży. Do szpitala często trafiają, już rodząc

Zuzanna Kuffel

Zgodnie z dokumentami sądowymi, parze postawiono również sześć zarzutów zaniedbania dziecka, w tym niezapewnienia 11-latce odpowiedniej opieki medycznej i nadzoru podczas porodu w domu. Pozostałe zarzuty dotyczą zaniedbania piątki dzieci, którymi się opiekowali, w wieku dwóch, czterech, sześciu, siedmiu i dziewięciu lat. Dzieci "żyły w opłakanych warunkach", jak wynika z dokumentów sądowych.

Dustin Walker i Cherie Walker przebywają w więzieniu hrabstwa Muskogee. Wyznaczono kaucję w wysokości 100 tysięcy dolarów za osobę. Przed sądem staną 3 września.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: NBC News, The Independent

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

