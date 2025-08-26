Kobieta urodziła dziecko w czasie podróży samolotem w USA Źródło: Twitter/hawaiipachealth

16 sierpnia 11-letnia dziewczynka w Muskogee, w stanie Oklahoma, urodziła dziecko. Poród odbył się w domu, jak potem stwierdzono, w terminie. Rodzice nastolatki - 33-letnia matka Cherie Walker i 34-letni ojczym Dustin Walker - nie wezwali lekarza. Dopiero potem dziewczynka została przewieziona do szpitala wraz z noworodkiem.

Lekarze powiadomili służby. Rodzice nieletniej matki zeznali, że nie byli świadomi ciąży córki. Początkowo zostali zatrzymani pod zarzutem ciężkiego zaniedbania dziecka, potem usłyszeli kolejne.

Rodzice nie wezwali pomocy medycznej do porodu córki

Ojczym miał wykorzystać 11-latkę

Już po przeprowadzeniu testów DNA okazało się, że ojczym ma 99 procent zgodności z noworodkiem. Wówczas 34-latka oskarżono o wykorzystanie seksualne nieletniej poniżej 12. roku życia, a matkę dziewczynki o umożliwienie tego czynu - poinformowało Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Muskogee w rozmowie ze stacją NBC News.

- To jedna z najpoważniejszych, jeśli nie najpoważniejsza sprawa o molestowanie seksualne i zaniedbanie dziecka, jaką kiedykolwiek prowadziłam - stwierdziła Janet Hutson, zastępczyni prokuratora okręgowego hrabstwa Muskogee.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, parze postawiono również sześć zarzutów zaniedbania dziecka, w tym niezapewnienia 11-latce odpowiedniej opieki medycznej i nadzoru podczas porodu w domu. Pozostałe zarzuty dotyczą zaniedbania piątki dzieci, którymi się opiekowali, w wieku dwóch, czterech, sześciu, siedmiu i dziewięciu lat. Dzieci "żyły w opłakanych warunkach", jak wynika z dokumentów sądowych.

Dustin Walker i Cherie Walker przebywają w więzieniu hrabstwa Muskogee. Wyznaczono kaucję w wysokości 100 tysięcy dolarów za osobę. Przed sądem staną 3 września.