"Hańba" i "naruszenie podstawowych wartości Unii Europejskiej". Von der Leyen krytykuje węgierską ustawę

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skrytykowała węgierską ustawę, zabraniającą "propagowania homoseksualizmu" w szkołach. Potępiło ją także w podpisanej deklaracji 13 państw UE, które apelują o wykorzystanie "wszelkich środków", by zagwarantować poszanowanie praw wszystkich obywateli Wspólnoty. "Komunikat szefowej KE jest haniebny, bo opiera się na nieprawdziwych twierdzeniach" – napisał w oświadczeniu premier Węgier Viktor Orban.

Komisja Europejska podejmie działania w związku z planowanymi nowymi ograniczeniami praw LGBT na Węgrzech - oznajmiła Ursula von der Leyen. Według szefowej Komisji Europejskiej przyjęta w ubiegłym tygodniu przez węgierski parlament regulacja to "hańba" i "naruszenie podstawowych wartości UE".

Szefowa KE zagroziła, że Unia Europejska nie pójdzie na kompromis w kwestii takich zasad, jak "godność ludzka, równość i poszanowanie praw człowieka". - Poleciłam (...) komisarzom, aby jeszcze przed wejściem ustawy w życie wyrazili w piśmie do władz węgierskich nasze obawy prawne - powiedziała von der Leyen.

W przyjętej w ubiegłym tygodniu ustawie zapisano m.in., że szkolne zajęcia, podejmujące kwestie seksualności, nie mogą propagować, jak to określono, zmiany płci ani homoseksualizmu, a także że państwo chroni prawo dziecka do zachowania tożsamości, odpowiadającej płci w chwili urodzenia. Ustawa przewiduje ponadto stworzenie ewidencji osób, które dopuściły się pedofilii i zaostrza kary przewidziane w kodeksie karnym za niektóre przestępstwa związane z pornografią dziecięcą nawet do 20 lat pozbawienia wolności.