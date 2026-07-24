Świat Urlop w Polsce a w USA. Polityk chce zmian Maciej Wacławik |

Więcej urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków. Wchodzą w życie nowe przepisy Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Najwyższy czas, by Stany Zjednoczone dołączyły do reszty świata i zagwarantowały pracownikom płatny urlop wypoczynkowy i wolne dni" - przekazał Sanders w czwartek w serwisie X. Wpis polityka obserwowanego na tej platformie przez blisko 15 milionów osób w ciągu niespełna doby wyświetliło ponad dwa miliony osób.

Amerykański senator z polskimi korzeniami zwrócił uwagę, że w Stanach Zjednoczonych nie ma płatnego urlopu wypoczynkowego. Z jego wpisu wynika, że 20 dni urlopu rocznie przysługuje pracownikom w Estonii, Polsce, Australii, Belgii, Niemczech, Grecji, Irlandii, Holandii, Szwajcarii, Czechach oraz we Włoszech. Wyżej plasują się m.in. Finlandia, Austria, Dania, Francja i Szwecja z 25 dniami urlopu, a zestawienie zamyka Brazylia z 30 dniami urlopu.

Guaranteed paid annual leave days:



🇺🇸0

🇪🇪20

🇵🇱20

🇦🇺20

🇧🇪20

🇩🇪20

🇬🇷20

🇮🇪20

🇮🇹20

🇳🇱20

🇨🇭20

🇨🇿20

🇳🇴21

🇪🇸22

🇵🇹22

🇫🇮25

🇦🇹25

🇩🇰25

🇫🇷25

🇸🇪25

🇱🇺26

🇬🇧28

🇧🇷30



It is long past time for the United States to join the rest of the world and guarantee paid annual leave and vacation days. — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 23, 2026 Rozwiń

Urlop wypoczynkowy w Polsce

Warto pamiętać, że urlop wypoczynkowy w Polsce wynosi 20 dni przy okresie zatrudnienia krótszym niż 10 lat. Osoby, które pracują dłużej, mają 26 dni urlopu. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia oraz edukację. Na przykład w przypadku średniej szkoły ogólnokształcącej cztery lata, a w przypadku szkoły wyższej - osiem lat.

"Przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia np. przy 1/2 etatu jest to 10 lub 13 dni" - podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie.

84-letni Bernie Sanders jest senatorem i czołową postacią lewego skrzydła Partii Demokratycznej w USA. W 2016 roku wstrząsnął establishmentem Partii Demokratycznej, rzucając wyzwanie Hillary Clinton. Choć to ona ostatecznie została kandydatką demokratów na prezydenta, kampania Sandersa przyczyniła się do "odchylenia na lewo", które zdominowało politykę demokratów w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa.

W jednym ze spotów wyborczych Sanders informował, że jego przodkowie pochodzą z Polski. Jego ojciec, Eli Sanders, był polskim Żydem, urodził się w Słopnicach, koło Limanowej. W 1921 roku, jako 17-latek, wyemigrował z Europy do Nowego Jorku, gdzie poznał córkę imigrantów z Polski i Rosji. Wielu członków rodziny ojca i matki, którzy zostali w Europie, zginęło w Holokauście. W sierpniu 2013 roku Bernie Sanders odwiedził rodzinne Słopnice, gdzie od wójta otrzymał zachowane rodzinne pamiątki, m.in. zdjęcia nieistniejącego już rodzinnego domu oraz kopie dokumentów związane z rodziną Sandersów.