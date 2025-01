1058 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Ukraińskie wojska wzięły do niewoli 27 żołnierzy rosyjskich w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji - poinformowała służba prasowa wojsk desantowo-szturmowych Ukrainy. Siły ukraińskie od sierpnia zajmują część tego regionu Rosji. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> "Zamknięcie we wtorek kluczowej dla przemysłu Ukrainy kopalni węgla Pokrowske, w której Ukraińcy wysadzili jedną ze sztolni w związku ze zbliżaniem się sił rosyjskich, osłabia zdolności obronne kraju" - ocenia dziennik "New York Times", powołując się na ukraińskich specjalistów. Kopalnia położona na południowy wschód od obleganego przez siły rosyjskie miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim, była jedyną czynną kopalnią produkującą węgiel koksujący, który stanowi kluczowe paliwo do produkcji stali.