Ukraińcy alarmują. Rosja może użyć pocisku balistycznego Oriesznik

Fragmenty rosyjskiego balistycznego pocisku Oriesznik. Nagranie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Przestrzeń powietrzna nad jednym z głównych rosyjskich poligonów wojsk rakietowych będzie zamknięta w najbliższy poniedziałek i wtorek. Ukraińskie media alarmują, że Rosja może użyć pocisku balistycznego Oriesznik.

Kluczowe fakty: Zakaz ruchu obowiązywał nad poligonem Kapustin Jar w listopadzie 2024 roku, gdy doszło do użycia przez Rosję pocisku Oriesznik.

Wtedy rosyjskie wojska ostrzelały zakłady zbrojeniowe w ukraińskim Dnieprze.

Użycie Oriesznika miało znaczenie głównie psychologiczno-propagandowe.

Przestrzeń powietrzna nad jednym z głównych rosyjskich poligonów wojsk rakietowych, Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, ma być zamknięta w najbliższy poniedziałek i wtorek. Wskazuje to na prawdopodobieństwo użycia przez Rosję pocisku balistycznego Oriesznik - zaalarmowały portale Militarnyj i Ukrainska Prawda. Statki powietrzne nie będą mogły przemieszczać się nad tym poligonem od godziny 6 czasu lokalnego w poniedziałek (godzina 4 w Polsce) do godziny 16 (godzina 14 w Polsce) we wtorek.

Za symptomatyczny należy uznać fakt, że zakaz dotyczy wszystkich obiektów i będzie obowiązywał od powierzchni ziemi, a jego górny limit w przestrzeni powietrznej nie został określony - zauważyły ukraińskie media, powołując się na analizę depesz NOTAM, czyli między innymi dane o utrudnieniach i zastrzeżeniach dotyczących ruchu lotniczego.

Ukrainska Prawda przypomniała, że analogiczny zakaz obowiązywał w przestrzeni powietrznej nad Kapustin Jarem w listopadzie 2024 roku, gdy rosyjskie wojska ostrzelały rakietą Oriesznik zakłady zbrojeniowe Jużmasz w ukraińskim mieście Dniepr.

Pocisk Oriesznik - czym jest?

Pocisk balistyczny pośredniego zasięgu (IRBM) Oriesznik to modyfikacja rosyjskiego modelu pocisku balistycznego (ICBM) RS-26 Rubież. Według ekspertów maksymalny zasięg tej rakiety może wynosić 5,5 tysiąca kilometrów.

W ocenie amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) użycie Oriesznika przez Rosję przeciwko Ukrainie w listopadzie 2024 roku miało znaczenie głównie psychologiczno-propagandowe - służyło wyolbrzymieniu możliwości wojskowych Kremla i wywarciu presji na Zachód i władze w Kijowie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo