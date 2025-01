Bitwy "w pobliżu tylko jednej wioski". "Znaczące" straty Rosjan i Koreańczyków

Siły rosyjskie i północnokoreańskie poniosły duże straty - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że w starciach w piątek i sobotę armia agresora straciła "do batalionu" wojskowych. - To jest znaczące - ocenił.

- We wczorajszych i dzisiejszych bitwach w pobliżu tylko jednej wioski, Machnowki, armia rosyjska straciła do batalionu północnokoreańskich żołnierzy piechoty i rosyjskich spadochroniarzy (...). To jest znaczące - przekazał Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu wideo.