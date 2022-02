Nauczyciel z Charkowa o "płonącym niebie”, życiu w atakowanym mieście i napastnikach z Rosji

Życie w atakowanym mieście

"Każdy robi, co może"

- Jak żołnierzom Rosji nie udaje się wkroczyć do miasta, to się przebierają i próbują się tu dostać jako cywile. Dostać do domów i bloków i coś robić. Dlatego pilnujemy, co się dzieje, ja na przykład sprawdzam, co się dzieje na mojej klatce, każdy robi, co może - przekazuje Anton Sztefan.