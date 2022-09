Zełenski: zaporoska elektrownia ponownie o krok od katastrofy

Prezydent Ukrainy poinformował we wtorek wieczorem, że w związku z rosyjskimi prowokacjami po raz drugi Zaporoska Elektrownia Atomowa jest bliska katastrofy radiacyjnej. Ostrzał terenu elektrowni oznacza, że terrorystycznego państwa nie obchodzi co MAEA będzie miała do powiedzenia ani co zdecyduje społeczność międzynarodowa - powiedział Wołodymyr Zełenski.