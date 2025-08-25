Spotkają się delegacje Ukrainy i USA. Zełenski podał termin

Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Zełenski przekazał, że Ukraina będzie miała "podstawowy plan dotyczący gwarancji bezpieczeństwa".

Prezydent poinformował również, że Rosja próbuje zakłócić przygotowania kraju do zimy, atakując ukraińską infrastrukturę energetyczną.

- Dziś odbędzie się spotkanie z Kelloggiem w ramach kontynuacji tego tematu, w kontekście przygotowań do ewentualnego przyszłego spotkania ze stroną rosyjską. Pod koniec tygodnia odbędzie się spotkanie ukraińskiego zespołu z zespołem amerykańskim - powiedział Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere w Kijowie.

Zełenski przekazał, że w niedzielę odbyły się kontakty szefa jego biura Andrija Jermaka z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio oraz innymi partnerami, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha wziął udział w spotkaniu online szefów MSZ państw G-7. Prezydent poinformował także o rozmowie ukraińskiego dowództwa wojskowego z zachodnimi partnerami.

- I wydaje mi się, że będziemy mieli podstawowy plan dotyczący gwarancji bezpieczeństwa - dodał Zełenski, nie ujawniając szczegółów.

Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Wsparcie Norwegii

Szef norweskiego rządu ogłosił w Kijowie kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy w 2026 roku na poziomie z roku bieżącego. - Oznacza to równowartość 8,5 miliardów dolarów, co zaproponuję parlamentowi. W przeszłości parlament jednogłośnie poparł nasz program wsparcia Nansena. Jestem przekonany, że uda nam się utrzymać ten wysoki poziom wsparcia - mówił Stoere.

- Chcę osobno podziękować za dostawy (systemy obrony powietrznej) NASAMS. Nasi żołnierze bardzo cenią sobie ich jakość. Te systemy znacząco nam pomogły, zwłaszcza zimą - powiedział Zełenski, odnosząc się do pomocy Norwegii.

Rosja "próbuje zakłócić przygotowania kraju do zimy"

Prezydent Ukrainy zauważył, że Rosja próbuje zakłócić przygotowania kraju do zimy, atakując ukraińską infrastrukturę energetyczną. - Dotyczy to nie tylko wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ale także wydobycia naszego gazu ziemnego. Dlatego niezwykle cenimy pomoc, jakiej Norwegia udziela Ukrainie właśnie w zakresie zakupu gazu. To bezpośrednia pomoc w ochronie życia – stwierdził.

Zełenski oświadczył, że Norwegia jest jednym z liderów we wspieraniu Ukrainy.

"Poruszyliśmy wiele tematów, a zwłaszcza szczegółowo omówiliśmy perspektywy dyplomatyczne oraz współpracę z partnerami w kwestii gwarancji bezpieczeństwa. Norwegia jest jednym z uczestników koalicji chętnych i Ukraina ma nadzieję, że kraj ten weźmie realny udział w działaniach, które mają zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo naszemu narodowi, państwu i całej Europie" - napisał Zełenski na Telegramie.

