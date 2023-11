Wojna elektroniczna na ukraińskim froncie. Tak Rosja zmniejsza potencjał nowoczesnej broni NATO

Systemy walki radioelektronicznej (WRE) składają się z urządzeń wykorzystujących fale elektromagnetyczne. Używane przez rosyjskie i ukraińskie wojska zagłuszarki utrudniają, a nawet uniemożliwiają używanie dronów w danym obszarze. W pobliżu anten WRE zakłócany jest między innymi GPS, co mocno zmniejsza celność nowoczesnych pocisków, które w czasie wojny NATO przekazało ukraińskim żołnierzom.

Amerykańska stacja CNN zwraca uwagę w opublikowanym w środę raporcie, że na początku wojny Rosjanie używali systemów walki elektronicznej przede wszystkim po to, żeby zakłócać ukraińską komunikację - krótkofalówki, radiokomunikację, telefony i drony. Tyle tylko, że napastnicy mierzyli się z bardzo wieloma problemami. Raport brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute z listopada 2022 r., na który powołuje się CNN, wskazywał, że rosyjskie WRE upośledzało nie tylko możliwości armii ukraińskiej, ale też skutecznie paraliżowało ich własne siły. Problem miał być na tyle duży, że Rosjanie musieli ograniczać działanie zagłuszarek. To z kolei powodowało, że najeźdźcy byli narażeni na śmiercionośne ataki ze strony ukraińskich dronów.