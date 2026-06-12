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Świat

Pierwsza mogiła odkryta w Hucie Pieniackiej

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Huta Pieniacka, Ukraina, 09.06.2026. Prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej,
Cienkowska o sprawie ekshumacji w Ukrainie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Vladyslav Musiienko
Czwartego dnia prac terenowych w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki pomordowanych Polaków. "Zakładamy, że jest to miejsce pochówku zbiorowego" - przekazał Instytut Pamięci Narodowej.

"Pierwsza mogiła odkryta w Hucie Pieniackiej. W czwartym dniu prac terenowych w Hucie Pieniackiej, w pobliżu wczoraj odkrytych fundamentów świątyni, odkryliśmy pierwsze szczątki osób pomordowanych" - oświadczył Instytut Pamięci Narodowej na platformie X.

"Zakładamy, że jest to miejsce pochówku zbiorowego. Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Ujawniono szczątki ludzkie, częściowo spalone" - czytamy.

Ksiądz Trzaska: ujawniliśmy szczątki kilku osób

Ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), który uczestniczy w poszukiwaniach, powiedział, że prawdopodobną mogiłę zbiorową odkryto w Hucie Pieniackiej w piątek w godzinach popołudniowych.

Huta Pieniacka, Ukraina, 09.06.2026. Prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. Zdjęcie 09 czerwca 2026 roku
Huta Pieniacka, Ukraina, 09.06.2026. Prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. Zdjęcie 09 czerwca 2026 roku
Źródło zdjęcia: PAP/Vladyslav Musiienko

- Czwartego dnia, czyli dzisiaj, w godzinach popołudniowych odsłoniliśmy skraj, niewielki fragment jamy grobowej, w której znaleźliśmy ludzkie szczątki. Na ten moment ujawniliśmy szczątki kilku osób, ale trzeba pamiętać, że jest to kilkudziesięciocentymetrowy skraj tej jamy grobowej, ponieważ badaliśmy ten teren kolejnymi pasami - poinformował w rozmowie telefonicznej.

- I więc ten pas, który właśnie odkopywaliśmy, odsłonił tylko ten mały fragment około 30-40 centymetrów, może pół metra kwadratowego. Natomiast tutaj znaleźliśmy już szczątki. Są to bez wątpienia szczątki ludzkie, należące do przynajmniej kilku osób. W tym część szczątków nosi ślady spalenia, więc przypuszczamy, że jest to mogiła zbiorowa - relacjonował Trzaska.

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej

Według historyków 28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej, nieistniejącej dziś wsi w obecnym obwodzie lwowskim, jej polscy mieszkańcy zostali zamordowani przez ukraińskich żołnierzy 4 Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS – Policyjnego (wydzielonego z 14 Dywizji Waffen SS "Galizien") pod dowództwem niemieckim, przy udziale oddziału UPA i oddziału paramilitarnego ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego.

Huta Pieniacka jest jednym z symboli martyrologii Polaków, zamordowanych na terenach dzisiejszej Ukrainy.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaInstytut Pamięci Narodowej
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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