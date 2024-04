Ukraiński rząd zatwierdził nowe przepisy w sprawie paszportów. W tle sprawa mobilizacji

"Uzyskanie paszportu przez obywatela Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat na wyjazd za granicę odbywa się w jednostce terytorialnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Paszporty takie nie są wysyłane do odrębnego oddziału lub zagranicznej misji dyplomatycznej Ukrainy w celu ich wydania" – napisano w komunikacie rządu w Kijowie. Zasady te nie dotyczą obywateli, którym zezwolono na przekraczanie granic państwa w czasie stanu wojennego, w tym osób niepełnosprawnych.

"Jeśli ci ludzie uważają, że ktoś tam, daleko na froncie, walczy i oddaje swoje życie za to państwo, a ktoś posiedzi za granicą, a przy tym będzie otrzymywać od państwa usługi, to tak to nie działa” – napisał we wtorek Kułeba na platformie X.