Zełenski u Bidena. "Z dumą ogłaszam nowy pakiet pomocy"

Joe Biden i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Białym Domu. - Wykorzystamy wszystkie przeznaczone przez Kongres fundusze na pomoc Ukrainie do końca mojej kadencji - zapowiedział amerykański prezydent. Dodał, że te działania mają zapewnić, że Ukraina wygra wojnę.

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Joe Biden stwierdził, że na drodze do zapewnienie zwycięstwa Ukrainy widzi "dwa kluczowe elementy". - Po pierwsze, teraz musimy wzmocnić pozycję Ukrainy na polu bitwy, dlatego dziś z dumą ogłaszam nowy pakiet pomocy o wartości 2,4 miliarda dolarów. Poleciłem również Pentagonowi przydzielenie i alokację wszystkich pozostałych środków pomocy wojskowej, które zostały przeznaczone przez Kongres dla Ukrainy, do końca mojej kadencji, która przypada na 20 stycznia, co wzmocni pozycję Ukrainy w przyszłych negocjacjach - oznajmił Biden.