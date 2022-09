Zdjęcia ukraińskiego żołnierza sprzed i po rosyjskiej niewoli. "Mychajło jest jednym ze szczęśliwców"

Ukraiński resort obrony zamieścił w piątek na Twitterze zdjęcia żołnierza Mychajła Dianowa. Na pierwszym można zobaczyć go przed schwytaniem przez Rosjan. Druga fotografia przedstawia Dianowa po uwolnieniu z rosyjskiej niewoli. Mężczyzna jest wychudzony i wyczerpany, widać ślady po poważnej kontuzji na jego prawym ramieniu. "W ten sposób Rosja 'przestrzega' konwencji genewskiej" - skomentowało ministerstwo.

"Ukraiński żołnierz Mychajło Dianow jest jednym ze szczęśliwców. W przeciwieństwie do innych jeńców wojennych przeżył rosyjską niewolę. W ten sposób Rosja 'przestrzega' konwencji genewskiej" - napisało na Twitterze ukraińskie ministerstwo obrony, komentując w ten sposób opublikowane, zestawione dwa zdjęcia żołnierza. Na pierwszym widać mężczyznę w mundurze, przed schwytaniem przez Rosjan. Druga fotografia przedstawia Dianowa po uwolnieniu go z rosyjskiej niewoli. Mężczyzna jest wyraźnie wychudzony, wygląda na wyczerpanego. Prawe ramię ma wyraźnie zdeformowane.

Anglojęzyczny, ukraiński portal Kyiv Independent przypomniał, że Mychajło Dianow to jeden z obrońców kompleksu huty Azowstal w Mariupolu. Kyiv Independent we wpisie w mediach społecznościowych zestawił fotografię uwolnionego żołnierza z jednym ze zdjęć wykonanych obrońcom mariupolskich zakładów w czasie rosyjskiego oblężenia. Na zdjęciu sprzed kilku miesięcy widać Dianowa rannego w prawe ramię, z założonym temblakiem, opatrunkiem i szyną służącą do stabilizacji kości. Mężczyzna trzyma w jednej dłoni kubek, a drugą pokazuje znak zwycięstwa.