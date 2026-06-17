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Świat

Tankowiec floty cieni trafiony na Morzu Czarnym

Adrian Wróbel
Mikołaj Stępień
Zespół autorów
Oprac. Adrian WróbelOprac. Mikołaj Stępień
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Statek rosyjskiej floty cieni (zdjęcie poglądowe)
Tankowce podejrzewane o przynależność do rosyjskiej floty cieni (nagranie poglądowe)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ukraińskie siły trafiły w objęty sankcjami tankowiec rosyjskiej floty cieni. "Tankowiec był wykorzystywany do transportu ropy naftowej i produktów naftowych na rzecz Federacji Rosyjskiej z pominięciem międzynarodowych sankcji i ograniczeń" - poinformowała ukraińska armia. Tego dnia Ukraińcy przeprowadzili także ataki na terenach okupowanych przez Rosję.

"W akwenie Morza Czarnego trafiono tankowiec floty cieni FINA A (IMO 9283306). Statek znajduje się pod sankcjami Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanady i Ukrainy. Potwierdzono trafienie w cel. Skala uszkodzeń jest ustalana" - przekazało ukraińskie dowództwo na Telegramie.

"Tankowiec był wykorzystywany do transportu ropy naftowej i produktów naftowych na rzecz Federacji Rosyjskiej z pominięciem międzynarodowych sankcji i ograniczeń" - poinformowano.

Uderzenia Ukraińców na okupowanym terytorium

Sztab Generalny w Kijowie powiadomił także o uderzeniach w inne obiekty, wykorzystywane przez Rosjan do zapewnienia logistyki wojskowej oraz przemieszczania sił i środków ich armii. Zaatakowany został most drogowy nad Kanałem Północnokrymskim w rejonie miejscowości Stawki w obwodzie chersońskim oraz most drogowy w rejonie miejscowości Wojinka na okupowanym Krymie.

W komunikacie wyliczono, że siły ukraińskie uderzyły też w punkty kierowania bezzałogowcami w rejonach Kamianskiego i Nowoprokopiwki w obwodzie zaporoskim, Iwanopilla i Komara w obwodzie donieckim, Ołeszek w obwodzie chersońskim, Malijiwki w obwodzie dniepropietrowskim, a także Korowiakiwki i Kuczerowa w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej.

Ukraińskie dowództwo podkreśliło, że Siły Obrony Ukrainy systematycznie ograniczają zdolności rosyjskiego agresora do prowadzenia działań bojowych przeciwko Ukrainie.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaFlota cienistatkiDronyAtaki dronówRosja
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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