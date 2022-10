Sztab generalny: Rosja nie jest w stanie zapewnić swoim żołnierzom nawet ubrań

Ukraiński sztab generalny przekazał, że rosyjskie władze mają duże trudności, by zmobilizowanych żołnierzy wyposażyć choćby w ubrania. Rosja próbuje kupić za granicą 200 tysięcy kamizelek kuloodpornych i 500 tysięcy kompletów zimowej odzieży dla żołnierzy, ponieważ nie dysponuje wystarczającymi zasobami - przekazał minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Mężczyźni powołani do wojska są zmuszeni kupować wiele elementów ekwipunku na własny koszt - powiadomił w piątek w wieczornym komunikacie ukraiński sztab generalny.

W bazie w Nowosybirsku przebywało na początku października około ośmiu tysięcy żołnierzy rezerwy, z czego tylko połowa otrzymała mundury. Jeśli zmobilizowani mężczyźni w ogóle dostają jakieś wyposażenie, to są to mundur i buty. O resztę trzeba zadbać samemu, kupując ubrania na własny koszt lub występując do lokalnych władz o pomoc socjalną - twierdzą ukraińskie władze.