Atak na rosyjską bazę dronów rozpoznawczych

Atak na cele Rosjan na Krymie. Wywiad w Kijowie publikuje nagranie Źródło: Wywiad wojskowy Ukrainy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sztab generalny w Kijowie przekazał, że pięć dronów rozpoznawczych zostało zniszczonych na lotnisku wojskowym Chersonez położonym na peryferiach Sewastopola na zaanektowanym Krymie.

"W wyniku ataku zostały zniszczone trzy drony Mohajer-6 oraz dwa drony Forpost, które były wykorzystywane przez przeciwnika do monitorowania sytuacji na Morzu Czarnym" - przekazało ukraińskie dowództwo.

Miejsce ataku na zaanektowanym Krymie Źródło: Sztab generalny armii ukraińskiej/Telegram

Zdaniem mediów w Kijowie, uderzenie w bazę bezzałogowców rozpoznawczych na zaanektowanym Krymie jest "ważnym krokiem w przeciwdziałaniu rosyjskiej działalności wywiadowczej w regionie".

Agencja Interfax-Ukraina podała, że Forpost, zmodyfikowany bezzałogowiec zbudowany na licencji izraelskiej, jest używany do rozpoznania powietrznego i zakłócania środków walki elektronicznej przeciwnika.

Dron Forpost (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Fasttailwind/Shutterstock

Mohajer-6 to dron rozpoznawczy produkcji irańskiej, który służy także do przechwytywania celów.

Od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, siły ukraińskie dokonują regularnych ataków na cele armii rosyjskiej na zaanektowanym w 2014 roku Krymie. Na liście takich obiektów są m.in. lotniska wojskowe, bazy paliw i magazyny broni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD