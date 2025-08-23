Logo strona główna
Świat

Atak na rosyjską bazę dronów rozpoznawczych

Miejsce ataku na zaanektowanym Krymie
Atak na cele Rosjan na Krymie. Wywiad w Kijowie publikuje nagranie
Źródło: Wywiad wojskowy Ukrainy
Sztab generalny armii ukraińskiej poinformował o ataku na rosyjską bazę dronów rozpoznawczych na zaanektowanym Krymie. Bezzałogowce monitorowały sytuację na Morzu Czarnym.

Sztab generalny w Kijowie przekazał, że pięć dronów rozpoznawczych zostało zniszczonych na lotnisku wojskowym Chersonez położonym na peryferiach Sewastopola na zaanektowanym Krymie.

"W wyniku ataku zostały zniszczone trzy drony Mohajer-6 oraz dwa drony Forpost, które były wykorzystywane przez przeciwnika do monitorowania sytuacji na Morzu Czarnym" - przekazało ukraińskie dowództwo.

Miejsce ataku na zaanektowanym Krymie
Miejsce ataku na zaanektowanym Krymie
Źródło: Sztab generalny armii ukraińskiej/Telegram

Zdaniem mediów w Kijowie, uderzenie w bazę bezzałogowców rozpoznawczych na zaanektowanym Krymie jest "ważnym krokiem w przeciwdziałaniu rosyjskiej działalności wywiadowczej w regionie".

"Znaczne straty" w rosyjskiej bazie. Pięć myśliwców trafionych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Znaczne straty" w rosyjskiej bazie. Pięć myśliwców trafionych

Agencja Interfax-Ukraina podała, że Forpost, zmodyfikowany bezzałogowiec zbudowany na licencji izraelskiej, jest używany do rozpoznania powietrznego i zakłócania środków walki elektronicznej przeciwnika.

Dron Forpost (zdjęcie ilustracyjne)
Dron Forpost (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Fasttailwind/Shutterstock

Mohajer-6 to dron rozpoznawczy produkcji irańskiej, który służy także do przechwytywania celów.

Od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, siły ukraińskie dokonują regularnych ataków na cele armii rosyjskiej na zaanektowanym w 2014 roku Krymie. Na liście takich obiektów są m.in. lotniska wojskowe, bazy paliw i magazyny broni.

pc

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: tvn24.pl, Interfax-Ukraina

Źródło zdjęcia głównego: Sztab generalny armii ukraińskiej/Telegram

Rosyjska aneksja KrymuUkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
