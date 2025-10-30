Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ukraina zamyka ambasadę na Kubie. Dwa powody

Andrij Sybiha
Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi
Źródło: TVN24
Ukraina podjęła decyzję o zamknięciu ambasady na Kubie - przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Wyjaśnił, że powodem jest popieranie przez Hawanę wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz "bezczynność władz Kuby wobec masowego werbowania obywateli tego kraju do rosyjskiej armii okupacyjnej".

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oznajmił w środę na X, że Ukraina głosowała przeciwko rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie "konieczności zniesienia embarga USA wobec Kuby". "Ten krok nie jest przypadkowy. I ma poważne przyczyny. Pamiętamy życzenia sukcesów, jakie prezydent Kuby (Miguel Díaz-Canel) skierował do (przywódcy Rosji Władimira) Putina w jego agresji przeciwko Ukrainie. Dobrze to usłyszeliśmy" - napisał Sybiha.

"W tym roku zdecydowaliśmy o zamknięciu naszej ambasady w Hawanie i obniżeniu rangi stosunków dyplomatycznych" - podkreślił.

"Ukraina zawsze będzie sprzeciwiać się takim praktykom"

Minister zwrócił uwagę, że działania te nie są wymierzone w naród kubański. Zapewnił, że Ukraina szanuje jego prawo do życia w dobrobycie.

Napisał, że działania Kijowa "są one wymierzone w bezczynność władz Kuby wobec masowego werbowania obywateli tego kraju do rosyjskiej armii okupacyjnej". "Tysiące z nich podpisało kontrakty, wstępując w szeregi żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w działaniach bojowych na terytorium Ukrainy" - oświadczył.

Sybiha ocenił, że brak woli Hawany, by powstrzymać masowe wysyłanie swoich obywateli do udziału w rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie, jest współudziałem w agresji i musi być potępiony. "Ukraina zawsze będzie sprzeciwiać się takim praktykom i bronić celów oraz zasad Karty Narodów Zjednoczonych" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

W poszukiwaniu lepszego życia zaciągają się do rosyjskiej armii. "Podpisaliśmy pakt z diabłem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W poszukiwaniu lepszego życia zaciągają się do rosyjskiej armii. "Podpisaliśmy pakt z diabłem"

Kubańczycy walczą po stronie Rosji

We wrześniu niezależny dziennik kubański online 14ymedio doniósł, że od czasu wybuchu wojny na pełną skalę w Ukrainie w 2022 roku do tego kraju trafiło już około 20 tysięcy Kubańczyków, by walczyć po stronie Rosji.

Według internetowej gazety informację o tak dużej liczbie kubańskich najemników, którzy zostali przerzuceni do walki w Ukrainie, przekazał 18 września tego roku podczas konferencji online w amerykańskim Kongresie rzecznik prasowy ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow.

Dodał on, że ukraińskie służby wywiadowcze ustaliły już ponad tysiąc nazwisk Kubańczyków walczących po stronie Rosji, w tym personalia 40 zabitych w czasie wojny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
KubaUkrainaWojna w UkrainieRosjaAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
Matematyka, lekcja, szkoła
Uczyła matematyki przez 36 lat. "Fałszywa nauczycielka" z zarzutami
Świat
Zniszczenia po przejściu huraganu Melissa
USA wysłały na Karaiby specjalny zespół, szykują się do dalszej pomocy
Świat
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Duża awaria sieci ciepłowniczej we Wrocławiu. Może jeszcze potrwać
Wrocław
shutterstock_2446159141
Nawet 10 tysięcy euro kary za brak zimówek
BIZNES
Dariusz Matecki
Będzie akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu
Polska
25 lat temu do NATO wstąpiły też Węgry. Viktor Orban był w USA, ale nie spotkał się z Bidenem, tylko z Trumpem
Orban spotka się z Trumpem. Jest data
Świat
Patryk M.
Sikorski o "Wielkim Bu". "Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie?"
Polska
shutterstock_2627932381
Co zmieni ustawa o psychoterapii? Krajowy konsultant tłumaczy
Zdrowie
shutterstock_493060906
Ograniczenie prędkości dla pieszych. "Jak oni to będą monitorować?"
BIZNES
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych
BIZNES
Lotnisko Warszawa-Radom
Dwa lotniska czasowo zamknięte
Polska
Kuków wypadek
Zderzenie lawety i trzech ciężarówek. Jedna osoba nie żyje
Białystok
Silny wiatr
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
METEO
imageTitle
"Bardzo głupie" dwie żółte kartki
EUROSPORT
epa12492372_2
Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?
BIZNES
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Była bliżej Ziemi niż Księżyc. Zauważono ją tuż przed przelotem
METEO
Auto osobowe zderzyło się z łosiem w gminie Pomiechówek
Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala
WARSZAWA
Policja Zaporoska
Rosjanie uderzyli w internat i bloki. "Wśród rannych jest sześcioro dzieci"
Świat
Małpy uciekły z ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Małpy uciekły z rozbitej ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
METEO
Śledczy rozwiązali sprawę zabójstwa mężczyzny, którego ciało znaleziono w walizce
Ciało mężczyzny w walizce. Śledczy ustalili, co się stało
Trójmiasto
Mężczyzna przyznał się do zarzutów
Rozwiesił drut na ulicy, wybił okno w szkole, próbował ukraść piwo
Katowice
Rosyjski samolot transportowy Iljuszyn Ił-76 MD
Zagadkowy lot rosyjskiego transportowca
Świat
Do wypadku doszło w miejscowości Koźmice Małe
Rozbił samochód i uciekł. W środku została ranna 15-latka
Kraków
Auto zsunęło się z remontowanej jezdni w alei "Solidarności"
"Tak się kończy próba ominięcia korka"
WARSZAWA
Donald Tusk, Andrzej Domański
Domański z nową funkcją? Minister odpowiada
Polska
imageTitle
Gest tenisisty wywołał wściekłość
EUROSPORT
Szpital Powiatowy w Zakopanem
Atak na lekarkę w szpitalu. Pacjent wtargnął do gabinetu
Kraków
Graffitti w jednym z pomieszczeń
Zabytkowy kompleks w ruinie, a w nim efektowne graffiti. Właśnie zniknęło
Filip Czekała
Tiara cesarzowej Eugenii
Kradzież w Luwrze. Fala zatrzymań, nowe informacje
Świat
Andrzej Domański
"To jest działka sprzedana za ułamek wartości". Domański o "wielkiej PiS-owskiej aferze"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica