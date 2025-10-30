Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oznajmił w środę na X, że Ukraina głosowała przeciwko rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie "konieczności zniesienia embarga USA wobec Kuby". "Ten krok nie jest przypadkowy. I ma poważne przyczyny. Pamiętamy życzenia sukcesów, jakie prezydent Kuby (Miguel Díaz-Canel) skierował do (przywódcy Rosji Władimira) Putina w jego agresji przeciwko Ukrainie. Dobrze to usłyszeliśmy" - napisał Sybiha.

"W tym roku zdecydowaliśmy o zamknięciu naszej ambasady w Hawanie i obniżeniu rangi stosunków dyplomatycznych" - podkreślił.

Today, Ukraine voted against the UNGA resolution on the “Necessity of ending U.S. embargo against Cuba”.



This move is not sudden. And it has serious reasons.



We remember Cuban President’s wish of “success” to Putin in his war of aggression against Ukraine. We heard it well.… pic.twitter.com/4PeM6lBpz9 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 29, 2025 Rozwiń Źródło: X

"Ukraina zawsze będzie sprzeciwiać się takim praktykom"

Minister zwrócił uwagę, że działania te nie są wymierzone w naród kubański. Zapewnił, że Ukraina szanuje jego prawo do życia w dobrobycie.

Napisał, że działania Kijowa "są one wymierzone w bezczynność władz Kuby wobec masowego werbowania obywateli tego kraju do rosyjskiej armii okupacyjnej". "Tysiące z nich podpisało kontrakty, wstępując w szeregi żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w działaniach bojowych na terytorium Ukrainy" - oświadczył.

Sybiha ocenił, że brak woli Hawany, by powstrzymać masowe wysyłanie swoich obywateli do udziału w rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie, jest współudziałem w agresji i musi być potępiony. "Ukraina zawsze będzie sprzeciwiać się takim praktykom i bronić celów oraz zasad Karty Narodów Zjednoczonych" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

Kubańczycy walczą po stronie Rosji

We wrześniu niezależny dziennik kubański online 14ymedio doniósł, że od czasu wybuchu wojny na pełną skalę w Ukrainie w 2022 roku do tego kraju trafiło już około 20 tysięcy Kubańczyków, by walczyć po stronie Rosji.

Według internetowej gazety informację o tak dużej liczbie kubańskich najemników, którzy zostali przerzuceni do walki w Ukrainie, przekazał 18 września tego roku podczas konferencji online w amerykańskim Kongresie rzecznik prasowy ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow.

Dodał on, że ukraińskie służby wywiadowcze ustaliły już ponad tysiąc nazwisk Kubańczyków walczących po stronie Rosji, w tym personalia 40 zabitych w czasie wojny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD