"Torturowali, razili prądem, dusili w wodzie". Świadkowie o horrorze w chersońskim więzieniu

W więzieniu w Chersoniu Rosjanie torturowali mieszkańców miasta, gwałcili dziewczęta, mordowali mężczyzn - opowiedział w rozmowie ze stacją Sky News świadek, któremu udało się przeżyć pobyt w zamknięciu. Do zbrodni miało dochodzić od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Nie wiadomo było, czego się po nich spodziewać" - mówili reporterowi stacji mieszkańcy Chersonia o rosyjskich żołnierzach.

Dziennikarze brytyjskiej stacji Sky News dotarli do wyzwolonego w piątek 11 listopada z rąk Rosjan Chersonia dzień po wycofaniu się oddziałów wroga . Rozmawiali z mieszkańcami miasta, które zmaga się ze zbiorową traumą po rosyjskiej okupacji. Na widok zachodnich dziennikarzy Ukraińcy mieli cieszyć się i mówić, że czekali na nich. Wciąż gromadzą się też na placu centralnym miasta, gdzie próbują nawiązać kontakt z bliskimi przez dostępny tam internet. Śpiewają ukraiński hymn i wywieszają flagi.

Rosjanie torturowali Ukraińców w Chersoniu

W rozmowie z Alexem Rossim, korespondentem Sky News, Walery, mieszkaniec Chersonia, opowiedział o pobycie w więzieniu. Mówił o okrucieństwach, jakich dopuścili się Rosjanie na miejscowej ludności, i pokazał celę, w której przebywał. Jak podaje stacja, wizyta w tym miejscu była pierwszą, odkąd mężczyźnie udało się wydostać. Widać było po nim, że to, co się tam wydarzyło, to traumatyczne doświadczenie. Opisywane zdarzenia miały miejsce w marcu, niedługo po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.