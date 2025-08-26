Młodzi Ukraińcy będą mogli wyjeżdżać z kraju. Rząd ogłosił zmiany

Zełenski w Dniu Niepodległości: Ukraina jest silniejsza i szanuje siebie Źródło: Reuters

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji Ukraińcy w wieku 18-60 lat nie mogli opuszczać swego kraju. Teraz ma to się zmienić.

"Dziś rząd zaktualizował zasady przekraczania granicy państwowej. Mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat będą mogli swobodnie przekraczać granicę podczas stanu wojennego. Dotyczy to wszystkich obywateli w tym wieku" - napisała premierka Julia Swyrydenko w komunikatorze Telegram.

Julia Swyrydenko Źródło: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

"Zapewnienie młodym Ukraińcom większych możliwości"

Według premierki decyzja obejmuje także osoby, które z różnych powodów znalazły się za granicą. "Chcemy, aby Ukraińcy jak najpełniej utrzymywali więzi z ojczyzną" - podkreśliła. Swyrydenko zaznaczyła, że zmiany wejdą w życie dzień po oficjalnej publikacji rozporządzenia.

Szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował, że mężczyźni do ukończenia 22. roku życia będą mieli prawo do swobodnego przekraczania granicy państwowej. "Celem tego kroku jest przede wszystkim zapewnienie młodym Ukraińcom większych możliwości nauki, staży i legalnego zatrudnienia za granicą, aby zdobyte doświadczenie mogli później wykorzystać dla rozwoju Ukrainy" - zaznaczył.

Zakaz wyjazdu za granicę

12 sierpnia podczas spotkania z uczestnikami Ukraińskiego Forum Młodzieżowego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zlecił rządowi "opracowanie możliwości" uproszczenia przekraczania granicy dla Ukraińców w wieku od 18 do 22 lat.

W związku z obowiązywaniem od 24 lutego 2022 roku stanu wojennego i powszechną mobilizacją w Ukrainie mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat zabraniano dotychczas wyjazdu za granicę. Jednak dla niektórych kategorii obywateli przewidziano wyjątki, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, ojców z co najmniej trojgiem dzieci, wolontariuszy oraz kierowców, którzy pomagają w przewozie ładunków humanitarnych.

