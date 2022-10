Gwałt jako "strategia wojskowa". "Kobiety zeznają o rosyjskich żołnierzach wyposażonych w viagrę"

Gwałt i przemoc seksualna jest częścią "strategii wojskowej" Rosji w Ukrainie - stwierdziła specjalna przedstawicielka ONZ ds. przemocy seksualnej w konfliktach Pramila Patten. Dodała, że według danych organizacji, pierwsze przypadki przestępstw były zgłaszane już po trzech dniach od rozpoczęcia inwazji. Ujawniła, że ONZ zweryfikowała ponad 100 zgłoszeń, ale to "wierzchołek góry lodowej". "Bardzo trudno jest mieć wiarygodne statystyki podczas aktywnego konfliktu, a liczby nigdy nie będą odzwierciedlać rzeczywistości" - podkreślała.

"Kiedy kobiety są przetrzymywane przez wiele dni i gwałcone, kiedy zaczyna się gwałcić małych chłopców i mężczyzn, kiedy widzi się serię okaleczeń narządów płciowych, kiedy słyszy się, jak kobiety zeznają o rosyjskich żołnierzach wyposażonych w viagrę, jest to wyraźnie strategia wojskowa" - mówiła Pramila Patten w wywiadzie dla agencji AFP.

"A kiedy ofiary zgłaszają to, co było mówione podczas gwałtów, wyraźnie jest to celowa taktyka odczłowieczenia ofiar" - dodała specjalna przedstawicielka ONZ ds. przemocy seksualnej w konfliktach.