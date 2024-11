Rosjanie postępują, ale "potencjał stopniowo się zmniejsza". "Front się nie załamał"

Siły rosyjskie zajmują nowe tereny Ukrainy najszybciej od początku pełnowymiarowej agresji - podał Reuters, powołując się na ukraińskich analityków z projektu DeepState. - Pomimo postępów Rosjan front się nie załamał i to jest w obronie najważniejsze - ocenił sytuację na froncie znany kijowski ekspert wojskowy Ołeksandr Musijenko.

Linia frontu w Ukrainie o długości ponad tysiąca kilometrów była w dużej mierze statyczna przez dwa lata, aż do ostatnich rosyjskich postępów na mniejszą skalę, do których doszło w lipcu tego roku - oceniła agencja Reutera we wtorkowej analizie.